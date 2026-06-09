Nàng Kim "siêu vòng 3" làm lu mờ các mỹ nhân F1, Hamilton "nở mày nở mặt"

Chặng đua Monaco Grand Prix diễn ra vào chiều Chủ nhật, 7/6/2026, đi vào lịch sử với chiến thắng nghẹt thở của tay đua trẻ 19 tuổi Kimi Antonelli, và bị chiếm trọn tâm điểm bởi sự xuất hiện đầy thị phi nhưng không kém phần nóng bỏng của siêu sao truyền hình thực tế Kim Kardashian.

Lần đầu tiên công khai xuất hiện để cổ vũ bạn trai mới, huyền thoại 7 lần vô địch thế giới Lewis Hamilton, nàng Kim đã tạo nên một cơn bão truyền thông thực sự tại công quốc Monaco.

Kim xuất hiện lộng lẫy, nổi bật làm lu mờ các nàng WAGs F1

Kim Kardashian sức hút làm mờ WAGs F1

Xuất hiện tại khu vực hậu trường kỹ thuật của đội đua Ferrari, Kim Kardashian lập tức thu hút mọi ống kính máy quay, khiến dàn vợ và bạn gái (WAG) của các tay đua khác hoàn toàn vào bóng tối.

Nhiều nguồn tiết lộ các bóng hồng khác vô cùng dữ dội khi cơ hội tỏa sáng vốn của họ tại cuộc đua danh giá nhất năm bị Kim "cướp" mất.

Mạng xã hội còn dậy sóng trước những đoạn clip bắt khoảnh khắc nguy hiểm của Alexandra Saint Mleux (24 tuổi, vợ của Charles Leclerc - đồng đội của Lewis tại Ferrari). Khi Kim đang đứng nhìn xung quanh và mọi người dọn dẹp ảnh chụp, Alexandra hoàn toàn lo lắng ngôi sao người Mỹ, làm nhanh lên tin đồn về một cuộc chiến luồng gay lui về phía sau hậu trường.

Sự cố "vô lễ" với huyền thoại truyền hình Martin Brundle

Đi kèm với sự nổi tiếng luôn là tai tiếng. Ngay trước khi bắt đầu cuộc tranh tài, Kim cùng em gái Khloe Kardashian đã trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ tốc độ khi tham gia phần phỏng vấn Gridwalk. Khi bình luận thành viên kỳ cựu của Sky Sports, Martin Brundle, tiến lại gần, giới thiệu bản thân và lịch sự gửi lời chào: "Hôm nay cô thế nào?", Kim chỉ nhìn ông một cái rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác để tiếp tục trò chuyện với em gái.

Kim bị chê vô lễ với phóng viên kì cựu

Ngay sau đó, một thành viên trong đội ngũ vệ sĩ đi cùng đã chen vào ngắt lời và thô bạo đẩy ông Brundle ra ngoài. Sự cố khiến vị phóng viên 67 tuổi phải thốt lên đầy mỉa mai với người đàn ông phía sau camera: "Đừng đẩy tôi chứ bạn tôi ơi, tôi cũng sắp nổi tiếng rồi đấy".

Hành động này lập tức châm ngòi cho một làn sóng giận dữ trên mạng xã hội ngay trong tối cùng ngày. Người hâm mộ phản ứng dữ dội: "Martin Brundle bị ngó lơ và bị vệ sĩ xua đuổi. Ông ấy có tư cách đứng trên đường đua đó hơn cô đấy, em gái ạ". Nhiều người còn mỉa mai rằng đáng lẽ Lewis Hamilton phải dặn dọ trước cho bạn gái biết Martin Brundle là ai trong làng F1 để tránh cư xử vô lễ.

Hamilton "nở mày nở mặt" vì bạn gái nóng bỏng

Mặc kệ những ồn ào và tranh cãi bủa vây bạn gái, Lewis Hamilton (41 tuổi) đã có một ngày thi đấu vô cùng thăng hoa tại đường đua Monte Carlo đầy hỗn loạn khi về đích thứ 2. Chặng đua chứng kiến kịch bản điên rồ khi mặt đường bị bong tróc ở góc cua cuối cùng do tai nạn của Lance Stroll, dẫn đến cờ đỏ ở vòng 68.

Hamilton "nở mày nở mặt" vì bạn gái xinh đẹp

Thêm vào đó là sự thất bại ê chề của hàng loạt nhà vô địch khi Max Verstappen bị chết máy ngay vạch xuất phát, Charles Leclerc đâm sầm vào rào chắn ở góc cua cuối cùng, và Lando Norris phải bỏ cuộc vì lỗi động cơ. Tổng cộng có tới 7 tay đua phải bỏ cuộc bao gồm cả Carlos Sainz và Valtteri Bottas.

Hamilton công khai tình cảm với bạn gái Kardashian trên bục nhận giải, đánh dấu cột mốc mới sau những lần hẹn hò bí mật. Màn ăn mừng ngọt ngào này diễn ra trước hàng triệu khán giả, củng cố mối quan hệ bắt đầu từ tháng 2 năm nay.