Chủ tịch FIFA Infantino xin lỗi nhưng không từ chức, quyết bám trụ ghế nóng

FIFA vẫn đặt niềm tin vào Infantino

Gianni Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao FIFA tại Sale, Morocco, trong bối cảnh chiếc ghế Chủ tịch của ông chịu sức ép chưa từng có. Cuộc khủng hoảng bùng lên sau khi kế hoạch bán một phần quyền lợi liên quan đến World Cup trị giá khoảng 3,1 tỷ bảng bị tiết lộ.

Ông Gianni Infantino không từ chức

Kế hoạch này nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía, trong đó có cả sự bất đồng ngay trong nội bộ FIFA. Trước sức ép, Infantino đã phải hủy bỏ đề xuất.

Sau cuộc họp, FIFA phát đi thông báo cho thấy Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ bộ máy lãnh đạo. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cùng các thành viên ban quản lý tham dự cuộc họp đã “tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn” dành cho Chủ tịch Infantino.

FIFA thừa nhận đã có những sai sót trong quá trình xử lý vụ việc và cho biết đã gửi thư xin lỗi tới các liên đoàn bóng đá thành viên. Một cuộc rà soát cũng sẽ được tiến hành nhằm đánh giá lại quy trình.

Dù vậy, FIFA khẳng định mọi hành động trong vụ việc vẫn được thực hiện “hoàn toàn phù hợp” với khuôn khổ quy định của tổ chức. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đồng thời tuyên bố sẽ không chấp nhận những cuộc tấn công nhằm vào tính toàn vẹn, quản trị tốt và quy trình hợp lệ của FIFA.

Huyền thoại Figo công khai yêu cầu Infantino ra đi

Sức ép dành cho Infantino tăng mạnh sau khi Luis Figo công khai kêu gọi ông từ chức. Cựu danh thủ Barcelona và Real Madrid từng ủng hộ Infantino trong cuộc bầu cử FIFA năm 2015, nhưng giờ đây đã trở thành một trong những nhân vật chỉ trích gay gắt nhất đối với người đứng đầu bóng đá thế giới.

Figo yêu cầu ông Gianni Infantino từ chức ngay lập tức

Trong bài viết trên Daily Mail Sport, Figo gọi kế hoạch bán cổ phần World Cup là hành vi “thấp kém, dối trá và vụ lợi” nhất mà ông từng chứng kiến trong bóng đá, đồng thời mô tả đây là một “âm mưu mờ ám, vụng trộm”.

Figo cáo buộc Infantino đã làm suy giảm giá trị của chiếc ghế Chủ tịch FIFA mà ông từng cam kết sẽ nâng tầm. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha cho rằng Infantino đã thiếu minh bạch khi không công khai đầy đủ những rủi ro và hệ quả của kế hoạch bán cổ phần World Cup.

Figo đặt câu hỏi: nếu đề xuất này thực sự tốt, tại sao Infantino không trình bày với các thành viên FIFA trước thềm World Cup? Nếu kế hoạch mang lại lợi ích rõ ràng, tại sao những rủi ro đối với FIFA và các thế hệ lãnh đạo tương lai lại không được công khai?

Cựu danh thủ 53 tuổi cũng nhấn mạnh FIFA đang sở hữu nguồn dự trữ lên tới khoảng 5 tỷ USD, qua đó đặt dấu hỏi về sự cần thiết của việc bán quyền sở hữu World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Theo Figo, việc chuyển giao một phần quyền lợi World Cup sẽ khiến FIFA mất quyền kiểm soát lâu dài đối với tài sản quan trọng nhất của mình. Ông kết luận rằng Infantino “nên ra đi, ngay lập tức”.

UEFA, CONCACAF và Jordan cùng gây áp lực

Không chỉ Figo, UEFA cũng công khai thể hiện sự mất niềm tin vào Infantino. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu gọi kế hoạch thương mại hóa các hoạt động liên quan đến World Cup là một “thỏa thuận mờ ám, được thực hiện trong hậu trường”.

CONCACAF, cơ quan quản lý bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe, cũng nằm trong nhóm kêu gọi Infantino từ chức. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Hussein, cáo buộc Infantino có hành vi “tống tiền”, khiến Jordan trở thành quốc gia châu Á đầu tiên công khai chống lại Chủ tịch FIFA trong cuộc khủng hoảng lần này.

Nếu tính cả các thành viên UEFA và CONCACAF làm theo lập trường của liên đoàn châu lục, Jordan là thành viên thứ 91 đứng về phía phản đối Infantino. Chủ tịch FIFA cần ít nhất 106 phiếu trong tổng số 211 thành viên để tiếp tục nắm quyền.

Infantino sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử vào tháng 3 tới nếu muốn tiếp tục nhiệm kỳ. Trong nội bộ FIFA, Tổng thư ký Grafstrom từng gửi email cho nhân viên mô tả chuỗi sự kiện vừa qua là “đáng buồn và đáng trách”, trong bối cảnh tinh thần nhân viên được cho là đang xuống mức rất thấp.

Đáng chú ý, Grafstrom sau đó vẫn được nhìn thấy vui vẻ trò chuyện cùng Infantino tại một trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá nữ châu Phi, ngay sau cuộc họp khẩn và trước khi FIFA công bố thông báo chính thức.

Trong khi đó, các đồng minh của Infantino được cho là đã tìm cách thuyết phục một số “huyền thoại FIFA” công khai lên tiếng ủng hộ ông, nhưng chưa đạt được kết quả. Cuộc khủng hoảng vì thế vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, dù Infantino hiện đã tạm thời giữ được chiếc ghế Chủ tịch FIFA.