Xạ thủ thiên tài vượt cả Hoa Vinh, tiêu diệt 13 anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử

Trong chiến dịch bình định Phương Lạp, nếu Nam vương Thạch Bảo là gã đồ tể khiến Lương Sơn khiếp vía với thanh đao nơi Hàng Châu, thì Bàng Vạn Xuân lại gieo rắc cái chết từ những mũi tên. Mang biệt hiệu "Tiểu Dưỡng Do Cơ", gã thần tiễn nổi tiếng với tài thiện xạ và những trận phục kích tàn khốc, trực tiếp và gián tiếp khiến 13 đầu lĩnh Lương Sơn Bạc bỏ mạng.

Nếu Lương Sơn có "Tiểu Lý Quảng" Hoa Vinh, người được xem là đệ nhất thần tiễn với khả năng bách phát bách trúng, thì Phương Lạp cũng sở hữu một đối trọng đáng sợ. Bàng Vạn Xuân không chỉ giỏi bắn cung mà còn đặc biệt nguy hiểm ở khả năng bố trí tiễn trận, biến cung nỏ thành thứ vũ khí hủy diệt trên chiến trường.

Bàng Vạn Xuân, biệt hiệu "Tiểu Dưỡng Do Cơ", gieo rắc kinh hoàng bằng những mũi tên từ ải Dục Linh

Thách thức Hoa Vinh, khoe tài thần tiễn

Theo nguyên tác Thủy Hử, Bàng Vạn Xuân giữ vai trò tổng chỉ huy phòng thủ ải Dục Linh, thống lĩnh 5.000 cung thủ.

Ngay lần đầu đối mặt tiền quân Lương Sơn, gã cung thủ đứng trên đỉnh ải, giương cung lớn và ngạo nghễ thách thức danh tiếng của Hoa Vinh, muốn cho đối phương thấy thế nào mới là "thần tiễn của Giang Nam".

Điều đáng sợ nằm ở chỗ, Bàng Vạn Xuân không cần phô diễn quá nhiều. Với vị tướng này, cung tên không phải công cụ để thể hiện vẻ đẹp của võ nghệ, mà là phương tiện đoạt mạng đối thủ nhanh nhất.

Ải Dục Linh biến thành tử địa

Trận đánh tại ải Dục Linh trở thành thảm họa đối với quân Lương Sơn.

Sáu đầu lĩnh Sử Tiến, Thạch Xiu, Trần Đạt, Dương Xuân, Lý Trung và Tiết Vĩnh dẫn 3.000 quân tiến vào hẻm núi mà không biết Bàng Vạn Xuân đã giăng sẵn một trận địa chết.

Cửu Văn Long Sử Tiến (hạng 23) dẫn đầu đoàn quân. Khi vừa lọt vào tầm bắn, Bàng Vạn Xuân lập tức khai cung. Mũi tên xuyên thẳng vào ngực, khiến Sử Tiến ngã ngựa tử trận.

Đó mới chỉ là phát tên mở màn. Lôi Quỳnh và Kế Tắc lập tức phất cờ hiệu. Từ hai bên vách núi, hàng loạt cung thủ đồng loạt trút tên xuống lòng khe hẹp. Trong cơn mưa tên dày đặc, Thạch Xiu (hạng 33), Trần Đạt (hạng 72), Dương Xuân (hạng 73), Lý Trung (hạng 86) và Tiết Vĩnh (hạng 84) lần lượt bỏ mạng.

3.000 binh sĩ đi cùng cũng gần như bị xóa sổ, chỉ chưa đầy 100 người may mắn sống sót chạy thoát.

Chỉ trong một trận phục kích, tiễn trận của Bàng Vạn Xuân đã khiến Lương Sơn chịu một trong những tổn thất nặng nề và chóng vánh nhất.

"Liên hoàn tiễn" hạ sát Từ Ninh

Sau ải Dục Linh, Bàng Vạn Xuân rút về cố thủ thành Hấp Châu và tiếp tục khiến Lương Sơn trả giá.

Kim Thương Thủ Từ Ninh (hạng 32) trong lúc truy kích quân địch đã rơi vào tầm ngắm của gã thần tiễn. Bàng Vạn Xuân sử dụng tuyệt kỹ "Liên hoàn tiễn", liên tiếp tung ra những mũi tên hiểm hóc.

Từ Ninh vốn nổi tiếng có khả năng đối phó ám khí. Vị tướng này bình tĩnh dùng tay không bắt được mũi tên đầu tiên. Nhưng ngay phía sau là một mũi tên khác được Bàng Vạn Xuân giấu kín. Mũi tên thứ hai lao tới, xuyên thẳng yết hầu, kết liễu vị tướng lừng danh.

Không chỉ những cái chết trực tiếp, các trận phục kích và tiễn trận do Bàng Vạn Xuân chỉ huy tại Giang Nam còn được cho là liên quan tới cái chết của nhiều đầu lĩnh khác.

Danh sách này gồm Song Thương Tướng Đổng Bình (hạng 15), Trương Thanh (hạng 16), Tiểu Bá Vương Chu Thông, Cửu Vĩ Cưu Thần Định Đắc Tôn, Cây Viên Tử Trương Thanh và Thao Đao Quỷ Tào Chính.

Tính cả những trường hợp trực tiếp và gián tiếp, cung nỏ của Bàng Vạn Xuân đã nhuốm máu 13 anh hùng Lương Sơn Bạc, đưa gã thần tiễn trở thành một trong những sát thủ đáng sợ nhất phe Phương Lạp.

Sau khi rơi vào thiên la địa võng của Lương Sơn, Bàng Vạn Xuân bị Thang Long dùng móc liêm thương quét ngã ngựa và bắt sống

Kẻ hủy diệt cuối cùng cũng phải trả giá

Sau những chiến thắng liên tiếp, Bàng Vạn Xuân bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Gã cung thủ dẫn quân tập kích doanh trại Lương Sơn trong đêm mà không biết Lư Tuấn Nghĩa đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng.

Đại quân Phương Lạp nhanh chóng rơi vào vòng vây. Bàng Vạn Xuân hoảng loạn quay ngựa bỏ chạy nhưng bị Thần Hành Thái Bảo Đới Tung truy đuổi.

Phối hợp cùng Bệnh Úy Trì Thang Long, Đới Tung áp sát đối thủ. Thang Long dùng móc liêm thương quét ngã ngựa, bắt sống Bàng Vạn Xuân ngay tại trận.

Nợ máu cuối cùng phải trả bằng máu. Để tế cờ cho Sử Tiến, Thạch Xiu, Từ Ninh cùng hàng vạn binh sĩ đã bỏ mạng, Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa ra lệnh xử tử Bàng Vạn Xuân bằng hình phạt cực kỳ tàn khốc, mổ bụng, khoét tim ngay giữa ba quân.

Bàng Vạn Xuân vì thế trở thành một trong những đối trọng đáng nhớ nhất của Hoa Vinh trong Thủy Hử. Nếu "Tiểu Lý Quảng" đại diện cho hình tượng thần tiễn đầy chất hào hiệp, thì "Tiểu Dưỡng Do Cơ" lại là hiện thân của những mũi tên lạnh lùng, phục kích và đoạt mạng.

Không cần đối đầu trực diện, gã thần tiễn vẫn khiến Lương Sơn phải trả giá bằng máu. Dù cuối cùng kết thúc bằng một cái chết thảm khốc, chiến tích hạ sát trực tiếp và gián tiếp 13 anh hùng vẫn đủ để biến Bàng Vạn Xuân thành một trong những "kẻ hủy diệt" đáng sợ nhất thế giới Thủy Hử.