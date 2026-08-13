PSG giành Siêu cúp châu Âu: 10 danh hiệu/2 mùa, xứng danh "Vua săn cúp"

PSG vừa giành chiến thắng trước Aston Villa trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 với tỉ số 2-1. Kvaratskhelia là người mở tỉ số trong khi Doue là cầu thủ ấn định tỉ số trận đấu ở phút 61. Đây là lần thứ hai liên tiếp thầy trò HLV Luis Enrique có được danh hiệu "Siêu cúp châu Âu". Mùa trước, họ cũng hạ một đội bóng khác tới từ Anh là Tottenham để lên ngôi vô địch.

Thầy trò HLV Luis Enrique xứng danh "Vua săn cúp" khi đoạt tới 10 danh hiệu trong 2 mùa gần nhất

Đây là chiếc cúp thứ 5 mà đại gia thành Paris kiếm được kể từ đầu mùa giải 2025/26. Mùa trước, họ đã giành chức vô địch Ligue 1, Siêu cúp nước Pháp, UEFA Champions League, FIFA Intercontinental Cup (tiền thân của FIFA Club World Cup).

Nếu tính từ đầu mùa giải 2024/25, thầy trò HLV Luis Enrique đã có được tới 10 chiếc cúp. Họ đang vô địch 2 lần liên tiếp 4 chiếc cúp đầu tiên. Trong khi đó, danh hiệu FIFA Intercontinental Cup được thay bằng chiếc Cúp Quốc gia Pháp 2024/25. Có thể nói, ông thầy người Tây Ban Nha xứng đáng với danh hiệu "Vua săn cúp".

Nhìn rộng ra, Paris Saint-Germain trở thành đội thứ 4 trong lịch sử có 2 lần liên tiếp đoạt danh hiệu Siêu cúp châu Âu, sau Ajax (1973, 1974), AC Milan (1989, 1990) và Real Madrid (2016, 2017). Với riêng HLV Luis Enrique, đây là lần thứ ba ông giành chức danh hiệu Siêu cúp châu Âu. Chỉ có 2 HLV có thành tích tốt hơn vị thuyền trưởng này là Carlo Ancelotti (5 lần) và Pep Guardiola (5 lần).

Ngoài ra, Luis Enrique cũng trở thành HLV thứ ba có được 6 danh hiệu cúp châu Âu trong sự nghiệp, cân bằng thành tích của hai HLV huyền thoại là Alex Ferguson và Giovanni Trapattoni và còn kém 4 danh hiệu so với người dẫn đầu là Carlo Ancelotti.

Trong khi đó, Desire Doue trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. 4 cầu thủ có được thành tích này trước đó là Pavel Pogrebnyak (2008), Sergio Aguero (2010), Lionel Messi (2011) và gần nhất là Luis Suarez (2015).

Brian Madjo trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

Về phía Aston Villa, HLV Unai Emery có lẽ là người buồn nhất khi đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp ông thất bại trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Trước đó, ông thầy người Tây Ban Nha thua Real Madrid (2014), Barcelona (2015) và gần nhất là Chelsea (2021).

Một chút an ủi cho Aston Villa khi Brian Madjo vừa lập liền 2 kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính trong trận tranh Siêu cúp châu Âu kể từ năm 2006 tới nay (17 tuổi 212 ngày) và cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận Siêu cúp châu Âu, vượt qua huyền thoại Patrick Kluivert (19 tuổi 220 ngày)