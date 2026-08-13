MU có lời giải cho bài toán "số 9", HLV Carrick thử nghiệm táo bạo

Zirkzee ăn ý với Mbeumo: Lời giải cho bài toán "số 9"?

Bị Leeds United cầm hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, MU vất vả giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu cân não. Một trong những điểm sáng của "Quỷ đỏ" phải kể đến Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan tiếp tục có màn trình diễn tích cực trong giai đoạn tiền mùa giải, thời điểm tương lai của anh ở sân Old Trafford bị nghi ngờ.

Zirkzee mở tỷ số ở phút 16 từ tình huống phối hợp ăn ý với Bryan Mbeumo. Bên cạnh bàn thắng, anh hoạt động tương đối năng nổ, thường xuyên di chuyển khỏi vị trí trung phong để tham gia vào quá trình triển khai bóng.

Zirkzee ngày càng ăn ý với Mbeumo

Nếu Zirkzee thực sự tìm lại sự tự tin và duy trì phong độ như giai đoạn tiền mùa giải, MU sẽ có thêm phương án hữu dụng cho vị trí "số 9" thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mbeumo hay phải chi tiền chiêu mộ tân binh.

Trong khi Zirkzee ghi bàn, Bryan Mbeumo là cái tên tạo ra khác biệt cho cách vận hành hàng công MU. Pha xử lý dẫn đến bàn mở tỷ số cho thấy tốc độ, khả năng di chuyển và kết nối đồng đội của cầu thủ người Cameroon.

Rõ ràng, MU không chỉ lên bóng dựa vào khả năng xử lý cá nhân, mà bắt đầu xuất hiện những tình huống phối hợp có chủ đích. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh HLV Michael Carrick đang xây dựng hệ thống tấn công có tính liên kết cao.

Tuy nhiên, MU chưa duy trì được sức ép liên tục. Sau khi Leeds gỡ hòa 1-1 ở phút 29 nhờ Brenden Aaronson, thế trận trở nên cân bằng hơn và đội bóng của Carrick gặp khó khăn trong việc tạo ra khác biệt rõ rệt ở khu vực 1/3 cuối sân.

Carrick thử nghiệm sơ đồ 4-2-4

MU cho thấy cách tiếp cận khá rõ ràng khi không có bóng: đội hình chuyển thành 4-2-4. Cách vận hành này mang điểm tương đồng với hệ thống từng được Erik ten Hag sử dụng trong trận chung kết FA Cup năm 2024, thời điểm MU đánh bại Man City.

Zirkzee, Mbeumo, Amad và Dorgu được bố trí trải rộng trên hàng công, sẵn sàng gây sức ép khi Leeds mắc sai lầm. Cách chơi này tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Amad tiếp tục tận dụng những pha xử lý thiếu chắc chắn của đối phương và chuyền cho Mbeumo. Tiền đạo người Camerron sau đó bó vào trong và tung cú sút đưa bóng dội mặt dưới xà ngang.

HLV Carrick có nhiều thử nghiệm đáng chú ý về chiến thuật

Một đặc điểm khác trong hệ thống mới của MU là Diogo Dalot, người mang băng đội trưởng trận này, thường xuyên di chuyển vào trung tâm để nhận bóng. Khi đó, Tyler Fletcher dịch chuyển ra vị trí hậu vệ phải để bù vào khoảng trống.

Tuy nhiên, hệ thống này cũng bộc lộ hạn chế. Bàn gỡ của Leeds xuất phát từ khoảnh khắc MU mất bóng ở phần sân nhà. Cường độ thi đấu của đội cũng giảm xuống trong hiệp hai, ngay cả khi Matheus Cunha và Bruno Fernandes được tung vào sân.

Tielemans và bài toán sáng tạo

Việc Youri Tielemans vào sân cùng Bruno Fernandes và Matheus Cunha trong hiệp hai là thay đổi đáng chú ý về mặt chiến thuật. Những sự điều chỉnh này giúp MU tăng chất lượng những pha xử lý bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời khiến nhịp độ và cấu trúc của đội bóng cải thiện.

Điều này không hoàn toàn bất thường trong trận giao hữu, đặc biệt khi mục tiêu chính là đánh giá thể lực và khả năng thích nghi của cầu thủ. Tuy nhiên, Carrick cũng có thêm dữ liệu để xác định cách kết hợp những cầu thủ giàu tính sáng tạo như Fernandes, Tielemans, Cunha mà không làm mất cân bằng đội hình.

Fernandes chưa “nóng máy”

Sự xuất hiện của Bruno Fernandes trong hiệp hai tạo nên nhiều khác biệt. Ngôi sao người Bồ Đào Nha giúp hàng công MU tăng tính "sát thương" bằng khả năng đường chuyền lẫn dứt điểm.

Tuy nhiên, "Vua kiến tạo Ngoại hạng Anh 2025/26" vẫn chưa tìm lại cái duyên ghi bàn lẫn phong độ tốt nhất. Anh sở hữu 2 cơ hội mười mươi (bao gồm pha lập công không được công nhận vì lỗi việt vị và cú dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang), đồng thời trở thành cầu thủ MU duy nhất sút hỏng trong loạt đá luân lưu.

Fernandes cần thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất

Thử nghiệm chiến thuật quan trọng hơn kết quả

MU có thể hài lòng với chiến thắng trên chấm luân lưu, song trận đấu cũng chỉ ra một số vấn đề chưa được giải quyết. Sau khoảng thời gian đầu, họ không còn duy trì được sự ổn định trong khâu kiểm soát thế trận cũng như gây áp lực đủ lớn để giải quyết đối thủ trong 90 phút.

Bên cạnh đó, HLV Carrick vẫn cần tìm ra nhiều phương án giúp "khoan phá" hàng thủ khi đối phương lùi sâu và chống phản công. Tất nhiên, trong trận đấu chú trọng thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, những gì Carrick rút ra để cải thiện lối chơi cho MU còn quý giá hơn chiến thắng.