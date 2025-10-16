Sao Real Vinicius bị kiện, đối diện án tù vì tiệc sinh nhật 500 khách mời

🎉 Vinicius bị kiện vì buổi tiệc sinh nhật 500 khách

Tiền đạo của Real Madrid, Vinicius, đang vướng vào rắc rối pháp lý liên quan đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 tổ chức hồi tháng 7 tại Rio de Janeiro, Brazil. Theo tờ O Globo (Brazil), được trích dẫn bởi tờ Marca (Tây Ban Nha), anh bị cáo buộc đã “làm gián đoạn công việc và sự yên bình của người khác”.

Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng với khoảng 500 khách mời, diễn ra tại khu Vargem Pequena ở phía Tây thành phố Rio. Vinicius đã xây dựng hẳn một khu vui chơi mang tên “Vini’s World” – lấy cảm hứng từ album Astroworld của rapper Travis Scott, người cũng biểu diễn trực tiếp tại sự kiện.

Vinicius gặp rắc rối vì tiệc sinh nhật hồi tháng 7

Bữa tiệc còn có các tiết mục samba, trò chơi giải trí và sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như đồng đội Eduardo Camavinga và ca sĩ Anitta.

⚖️ Đối diện án tù

Trong lúc bữa tiệc diễn ra, một người dân địa phương đã gọi điện báo cáo sự việc tới lực lượng cảnh sát quân sự vì tiếng ồn quá lớn. Cảnh sát đã có mặt và yêu cầu giảm âm lượng. Dù ban đầu tuân thủ, nhưng theo đơn kiện, âm thanh lại bị tăng lên sau đó.

Hiện vụ việc đang được Tòa án Hình sự Đặc biệt số 9 của thành phố Rio xử lý. Một phiên điều trần sơ bộ được lên lịch vào ngày 6/11. Theo luật Brazil, hành vi gây rối trật tự hoặc làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 15 ngày đến 3 tháng.

💔 Hình ảnh xấu đi vì những lùm xùm

Thông tin về vụ kiện đến trong thời điểm Vinicius cũng vừa phải công khai xin lỗi người dẫn chương trình và người ảnh hưởng nổi tiếng tại Brazil – Virginia Fonseca – sau khi cô tiết lộ hai người đã chia tay vì phát hiện anh nhắn tin thân mật với nhiều phụ nữ khác.

Trên Instagram, Vinicius viết: "Chúng ta ai cũng trải qua những khoảnh khắc khiến mình suy ngẫm và trưởng thành. Gần đây, tôi trải qua một tình huống khiến tôi phải nhìn lại và nhận ra những hành động không phản ánh con người mà tôi muốn trở thành."

Anh cũng thừa nhận đã không cư xử đúng mực và công khai xin lỗi Virginia, gọi cô là “người phụ nữ tuyệt vời, người mẹ đáng ngưỡng mộ”.

Hình ảnh của Vinicius bị ảnh hưởng vì những lùm xùm

🔥 Chờ bùng nổi trên sân cỏ

Dù đối mặt với nhiều lùm xùm bên ngoài sân cỏ, Vinicius vẫn đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Real Madrid ở mùa giải 2025/26. Dưới thời HLV Xabi Alonso, anh kết hợp ăn ý với Kylian Mbappe, giúp "Đội bóng hoàng gia" thắng 9/10 trận trên mọi đấu trường.

Hiện Real dẫn đầu La Liga với 21 điểm (hơn Barcelona 2 điểm), bên cạnh 2 trận toàn thắng tại vòng bảng Champions League. Theo kế hoạch, thầy trò Alonso sẽ làm khách trước Getafe tại La Liga vào ngày 19/10. 3 ngày sau, họ tiếp đón Juventus tại Champions League trên sân Bernabeu.