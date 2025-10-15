Mê mẩn ngắm nhà vô địch bikini thể hình, nữ VĐV vòng đùi 69cm đăng quang Olympia

Giải thể hình danh giá Olympia 2025 đã khép lại vào 12/10 với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trong đó nổi bật nhất là chiến thắng của hai nữ vận động viên hàng đầu ở các hạng mục danh giá nhất, Maureen Blanquisco đăng quang ngôi vị Hoa khôi bikini Olympia, và Andrea Shaw xuất sắc lên ngôi Ms. Olympia với vòng đùi cường tráng 69 cm.

Maureen Blanquisco, nữ lực sĩ tới từ Philippines lần thứ 2 đăng quang nội dung bikini Olympia

🏆 Maureen Blanquisco và ngôi vương bikini Olympia 2025

Blanquisco, nữ lực sĩ tới từ Philippines tiếp tục khẳng định vị trí đỉnh cao của mình trong làng thể hình với chiến thắng đầy thuyết phục tại hạng mục bikini Olympia năm nay. Đây là lần thứ hai cô giành được danh hiệu này, sau lần đầu đăng quang vào năm 2022. Với vóc dáng cân đối, mềm mại nhưng không kém phần săn chắc, cùng phong thái trình diễn đầy tự tin và duyên dáng, Maureen đã vượt qua những đối thủ nặng ký để chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo và khán giả.

Chiến thắng của cô thể hiện sự hoàn hảo bằng sự trình diễn và sắc vóc, minh chứng cho tinh thần, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau những thăng trầm trong sự nghiệp, từ việc từng là á quân năm 2023 đến tận dụng cơ hội vàng trở lại đỉnh cao vào năm 2025 và giành phần thưởng 50.000 USD.

Andrea có vòng đùi ấn tượng chẳng kém các đồng nghiệp nam

💪 Andrea Shaw: Nữ VĐV Ms. Olympia với vòng đùi chẳng kém lực sĩ nam

Trong khi đó, hạng mục Ms. Olympia chứng kiến sự lên ngôi của Andrea Shaw (Mỹ), một tượng đài thể hình nữ với vóc dáng vạm vỡ nhưng vẫn sắc nét. Andrea sở hữu vòng đùi rộng và săn chắc với chu vi lên đến 69 cm, một con số ấn tượng bằng với vòng đùi của các vận động viên nam cường tráng hàng đầu thế giới.

Vòng đùi ấn tượng này làm nổi bật thể chất và còn nói lên sự đầu tư nghiêm túc, kỷ luật và chuyên nghiệp trong quá trình luyện tập của Andrea Shaw. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh cơ bắp và đường nét thẩm mỹ khiến cô trở thành nhà vô địch của nữ giới trong thế giới thể hình. Chức vô địch giúp Shaw ẵm 50.000 USD tiền thưởng.

🌍 Giải đấu thể hình Olympia uy tín

Olympia là giải đấu thể hình danh tiếng bậc nhất hành tinh, được tổ chức hàng năm từ năm 1965. Đây là nơi các vận động viên đẳng cấp thế giới tụ hội, thể hiện đỉnh cao phong độ sau quá trình rèn luyện gian khổ. Giải đấu là cuộc so tài về cơ bắp và thẩm mỹ, và trở thành lễ hội tôn vinh sự kiên trì, sáng tạo và ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Năm 2025, Olympia tiếp tục duy trì quy mô hoành tráng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng thể thao và người hâm mộ toàn cầu. Các phần thi diễn ra trong không khí sôi động, chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo công bằng và nâng cao trải nghiệm.