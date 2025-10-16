Wirtz 116 triệu bảng bị chế giễu như "điệp viên 007": Lời đùa cợt bất công với các tân binh

🙄Wirtz bị gán với biệt danh "điệp viên 007"

Đối với những ai chưa quen với thuật ngữ "điệp viên 007", đây đã là lời chế nhạo phổ biến trên mạng xã hội. Nó ám chỉ một tân binh trải qua 7 trận liên tiếp cho 1 CLB mà không có đóng góp bàn thắng hay kiến tạo. Sức hút của nó rõ ràng: ngắn gọn, dễ nhớ và liên quan đến "điệp viên James Bond" trong loạt phim ăn khách mang tên "Điệp viên 007".

Florian Wirtz là mục tiêu mới nhất bị gán mác "007” khi từng có khởi đầu chậm chạp tại ở Ngoại hạng Anh. Sau 7 trận đấu ra sân ở sân chơi số một xứ sương mù, tiền vệ tấn công được Liverpool mua với giá 116 triệu bảng vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào.

Wirtz đang bị chế giễu không thương tiếc với biệt danh "điệp viên 007"

Kênh truyền hình Sky Sports từng chế nhạo Jadon Sancho với việc chỉnh sửa hình ảnh cầu thủ này mặc vest như James Bond, kèm theo dòng chữ "007". Họ ám chỉ việc Sancho liên tục tịt ngòi từ khi chuyển sang MU với giá 73 triệu bảng.

Những khó khăn trong sự nghiệp của Sancho vẫn đang kéo dài. Nhưng lịch sử cho thấy nhiều cầu thủ khác từng khởi đầu với 7 trận trắng tay tại Ngoại hạng Anh nhưng vẫn trở thành những ngôi sao lớn của giải.

🔥Đường dài mới biết ngựa hay

Nếu mạng xã hội phát triển cực thịnh vào năm 1999, khi Thierry Henry lúc ấy mới 21 tuổi, trẻ hơn Wirtz hiện tại vài tháng, chắc chắn ông cũng bị công kích dữ dội trên mạng. Chuyển sang Arsenal từ Juventus, Henry không có kiến tạo hay bàn thắng sau 7 trận đầu tiên chơi ở Ngoại hạng Anh.

Nhưng sau đó, Henry đã vươn mình trở thành huyền thoại của CLB với 175 bàn thắng, 74 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Đây cũng là thành tích ghi bàn kỷ lục mà 1 cầu thủ đạt được trong lịch sử "Pháo thủ".

Henry xuất sắc vượt qua những chông gai ở giai đoạn đầu chơi cho Arsenal

Không chỉ có Henry, Cunha cũng từng gặp khó khăn trong việc thích nghi với Ngoại hạng Anh khi chuyển tới sân đấu này vào năm 2023. Anh tịt ngòi ở 7 trận đầu tiên chơi cho Wolves. Nhưng cuối cùng Cunha cũng dần tìm lại chính mình, khi ghi 29 bàn và có 13 kiến tạo chỉ sau 2 năm thi đấu ở Anh. MU ấn tượng với Cunha và chiêu mộ anh với giá 62,5 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Cunha từng chia sẻ: “Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới, nên việc thích nghi khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn, Nhưng tôi đã tự tin hơn nhiều, cảm thấy đã hòa nhập tốt với giải đấu".

Thích nghi với cường độ thi đấu của Ngoại hạng Anh là thách thức thường được các tân binh nhắc đến, và các con số cũng chứng minh điều đó. Dữ liệu của SkillCorner cho thấy, mỗi trận tại Ngoại hạng Anh có nhiều pha chạy nước rút cường độ cao (với tốc độ trên 20 km/h) hơn so với các giải đấu hàng đầu khác như Bundesliga, La Liga hay Serie A.

Wirtz đang đối mặt với cuộc chiến đầy thách thức tại Liverpool. Anh thường bị hậu vệ đối phương cướp bóng trong những tình huống mà khi còn ở Bundesliga, cầu thủ này có thể có thêm thời gian.

Nhưng đây không phải thách thức duy nhất. Wirtz còn cần thời gian để kết nối với đồng đội, đặc biệt khi Liverpool cải tổ hàng công mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 khi đem về Hugo Ekitike và Alexander Isak.

💪Wirtz nên được hưởng sự công bằng

Một số người khởi đầu suôn sẻ ở Ngoại hạng Anh. Erling Haaland, Diego Costa và Sergio Aguero đều bùng nổ ngay từ đầu, khi mỗi người ghi trung bình hơn 1 bàn mỗi trận trong 7 trận Ngoại hạng Anh đầu tiên. Họ còn tiếp tục tỏa sáng sau đó.

Nhưng cũng có nhiều ví dụ về những người khởi đầu thăng hoa nhưng sớm lụi tàn. Papiss Cisse tại Newcastle United, Amr Zaki tại Wigan Athletic và Michu tại Swansea City đều có ít nhất 6 lần đóng góp bàn thắng trong 7 trận đầu ở Ngoại hạng Anh, nhưng không thể duy trì thành công qua nhiều mùa giải.

James Rodriguez cũng là trường hợp đáng tiếc khác cần nhắc đến. Sau khi gia nhập Everton vào năm 2020, sự nghiệp, tiền vệ này chơi bùng nổ khi có 3 bàn và 3 kiến tạo trong 7 trận đầu ở Ngoại hạng Anh. Nhưng đó chỉ là ánh hào quang ngắn ngủi, khi James Rodriguez dần đánh mất chính mình sau đấy.

“Điệp viên 007” rõ ràng là lời châm biếm độc hại hướng đến các tân binh. Người hâm mộ liên tục "nhai đi nhai lại" điều đó, thay vì phân tích kỹ càng xem cầu thủ tiến bộ hay thích nghi ra sao với giải đấu mới. Trò đùa này tưởng chừng vô hại, nhưng nó lại đang gây ra áp lực lớn tới các cầu thủ như Wirtz.

Thích nghi với giải đấu, đất nước và văn hóa mới là điều khó khăn. Việc đánh giá cầu thủ mới nên thực hiện trong thời gian dài hơn. Wirtz hay những tân binh có khởi đầu chậm tại Ngoại hạng Anh cần có được sự công bằng, thông cảm nơi các CĐV.