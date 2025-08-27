Trực tiếp tennis Djokovic - Svajda: Sức trẻ đấu kinh nghiệm (US Open)

Novak Djokovic sẽ bước vào trận đấu vòng 2 US Open 2025 đối đầu với tay vợt trẻ đầy triển vọng của Mỹ, Zachary Svajda. Đây là cuộc chạm trán giữa độ dày kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới, với sự nhiệt huyết cùng phong độ đang lên của tay vợt trẻ.

Sức trẻ của Svajda có thắng được kinh nghiệm của Djokovic?

Djokovic, tay vợt 38 tuổi, đang có phong độ ổn định với chiến thắng thuyết phục trước Learner Tien ở vòng 1 mặc dù có phần chưa hoàn toàn sung sức do mệt mỏi và có lúc thiếu nhịp nhàng. Với tỷ lệ thắng trên sân cứng vượt trội cùng khả năng kiểm soát trận đấu tốt nhờ các pha giao bóng mạnh và đa dạng các cú đánh từ cuối sân, Djokovic được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ trẻ.

Sự khôn ngoan, kiên cường trong tâm lý, và khả năng thích nghi trong các tình huống khó sẽ là những yếu tố giúp Djokovic kiểm soát trận đấu, hạn chế các pha tấn công bất ngờ của Svajda. Tuy nhiên, tay vợt Serbia cần cẩn trọng với việc giảm bớt các lỗi giao bóng kép đã xuất hiện ở trận trước.

Zachary Svajda, 22 tuổi, hiện đứng hạng 145 ATP, đã có một mùa hè ấn tượng với chuỗi chiến thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng tại vòng 1 trước Zsombor Piros. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải Grand Slam, Svajda sở hữu cú giao bóng ổn định và phong cách chơi khá áp lực, thích đánh nhanh và gây khó khăn trên mặt sân cứng.

Mặc dù ít kinh nghiệm và chưa từng đối đầu với Djokovic, Svajda tự tin khi được thực chiến với một trong những tượng đài vĩ đại của quần vợt. Anh có sự hỗ trợ và tập luyện từ các tay vợt hàng đầu Mỹ, đồng thời đang tận dụng động lực từ sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua để tạo nên một màn trình diễn tốt nhất có thể.