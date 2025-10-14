Lực sĩ có vòng đùi 70cm, 3 lần vô địch thể hình danh giá nhất hành tinh

Thế giới thể hình vừa chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt tại Mr. Olympia 2025 khi Derek Lunsford đăng quang ngôi vô địch lần thứ ba trong sự nghiệp, khẳng định vị thế thống trị ở hạng mục Open và khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại thể hình. Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt tại Las Vegas (Mỹ), anh giành chiến thắng và khẳng định mình là biểu tượng của một kỷ nguyên mới trong thể hình chuyên nghiệp.

Derek Lunsford lên ngôi hạng mục danh giá nhất Open Mr. Olympia theo cách thuyết phục

🏆 Giải đấu danh giá nhất hành tinh

Mr. Olympia là giải thể hình đỉnh cao thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1965. Năm nay, giải đấu bước sang lần thứ 61 với 11 hạng mục thi đấu, tổng giá trị giải thưởng hơn 2 triệu USD, quy tụ hàng trăm vận động viên ưu tú từ khắp nơi trên thế giới tranh tài từ 6-12/10. Đây được ví như “Oscar của thể hình”, nơi chỉ những vận động viên vĩ đại nhất mới có thể bước lên đỉnh cao vinh quang.

🥇 Hành trình của một nhà vô địch thực thụ

Sinh năm 1993 tại Mỹ, Derek Lunsford bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2017 và nhanh chóng gây tiếng vang. Anh đăng quang Mr. Olympia lần đầu tiên năm 2021 ở hạng mục 212, hạng cân dành cho những vận động viên có thể trạng từ 212 pound (96kg trở xuống).

Không chấp nhận giới hạn, Derek chuyển sang thi đấu ở hạng mục Open, nơi quy tụ những “gã khổng lồ” cơ bắp. Năm 2023, anh trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử vô địch cả hạng 212 và Open. Đến năm 2025, anh tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương Open, qua đó nâng tổng số danh hiệu Olympia trong sự nghiệp lên con số 3.

Với chiều cao 1m67 và cân nặng hơn 104 kg cơ bắp rắn chắc, Derek hội tụ đầy đủ những yếu tố của một nhà vô địch, kích thước cơ bắp ấn tượng, độ nét cơ hoàn hảo, thân hình cân đối và khả năng trình diễn sân khấu đỉnh cao.

💪 Bí mật phía sau hình thể “quái vật”

Chiến thắng của Derek không phải là may mắn mà đến từ sự khổ luyện và kỷ luật sắt thép. Anh sở hữu vòng đùi trong khoảng từ 68-70cm, nhờ những bài tập như squat (là bài tập đứng lên - ngồi xuống, tập trung vào phát triển các nhóm cơ lớn như cơ đùi trước, cơ mông và cơ hông) và leg curl (là bài tập chuyên biệt cho nhóm cơ gân kheo (mặt sau đùi)).

Bắp tay cũng có chu vi khoảng 48-50cm, đạt được nhờ các bài barbell curl (đứng thẳng, cầm đòn tạ, co tay nâng tạ lên ngực, siết chặt cơ tay trước, hạ xuống chậm) và triceps extension (giữ tạ trên đầu, hạ tạ ra sau gáy rồi duỗi tay lên, tập trung siết cơ tay sau).

Điểm đặc biệt Derek có sự cân bằng hoàn hảo, các nhóm cơ phát triển đồng đều, giúp Derek nổi bật trong dàn thí sinh đỉnh cao của thế giới.

🌟 Biểu tượng của một kỷ nguyên thể hình mới

Nếu thể hình xưa là cuộc đua về kích thước, thì Derek Lunsford đại diện cho kỷ nguyên mới, nơi nghệ thuật cơ thể và sự tinh tế lên ngôi. Anh chứng minh rằng chiến thắng không chỉ dành cho những người to lớn nhất, mà cho những ai biết kết hợp giữa khoa học, chiến lược và đam mê.

Từ một vận động viên hạng nhẹ, Derek vươn lên đánh bại những đối thủ khổng lồ ở Open, trở thành nguồn cảm hứng cho cả thế giới thể hình, kiên trì, không giới hạn và luôn vươn tới đỉnh cao.