Grealish hay nhất trong 155 tân binh NHA, sao MU - Liverpool quá tầm thường

📉 Bảng xếp hạng tân binh NHA: Dàn sao MU quá tầm thường

Mùa hè 2025, các đội bóng Ngoại hạng Anh tiếp tục gây náo loạn thị trường chuyển nhượng với tổng cộng 155 thương vụ chiêu mộ cầu thủ. Sau hơn 1 tháng, phần lớn những cầu thủ này đã được trao cơ hội thể hiện mình nhưng không phải ai cũng đáp ứng kì vọng, thậm chí đối diện nguy cơ thành "bom xịt".

Trang The Athletic cũng dựa vào đó để đưa ra bảng xếp hạng từng tân binh dựa vào tầm ảnh hưởng, mức độ đóng góp của họ cho đội bóng chủ quản.

Sesko, Gyokeres cần thêm thời gian để hòa nhập

Trong chuỗi phong độ bất ổn của MU (xếp hạng 10), dàn tân binh không thể tạo nên tác động tích cực và bị The Athletic xếp hạng tương đối thấp, lần lượt gồm Bryan Mbeumo (hạng 30), Benjamin Sesko (32), Senne Lammens (57) và Matheus Cunha (hạng 73).

Ở vòng đấu gần nhất, MU đã đánh bại Sunderland 2-0, trong đó Sesko đóng góp 1 pha lập công, còn thủ môn Senne Lammens giữ sạch lưới ngay trận đầu bắt chính. Đó là cơ hội để người hâm mộ kỳ vọng họ có thể tiến bộ hơn, đồng thời bứt phá khỏi vị trí hiện tại.

⏳Tân binh Arsenal - Liverpool cần thời gian

Về phía đội đầu bảng Arsenal, "bom tấn" Viktor Gyokeres không thể hiện quá tệ (ghi 3 bàn sau 7 trận), nhưng cũng chưa đủ bùng nổ để tạo nên sức khác biệt cho hàng công "Pháo thủ". Không ngạc nhiên khi tiền đạo người Thụy Điển chỉ xếp hạng 31.

Sau giai đoạn đầu mùa bay cao, Liverpool trở lại mặt đất với 3 trận thua liên tiếp (2 tại Ngoại hạng Anh). Điều người hâm mộ thất vọng hơn cả là dàn tân binh trị giá hơn 400 triệu bảng của "Lữ đoàn đỏ" chưa đáp ứng kỳ vọng. Theo The Athletic, cái tên duy nhất chơi tốt là Hugo Ekitike (hạng 6).

Nick Woltemade là "hiện tượng" ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Trớ trêu, tiền đạo người Pháp đang phải ngồi dự bị cho Alexander Isak bất chấp, "bom tấn" 125 triệu bảng chưa ghi bàn suốt 3 trận. Thậm chí, The Athletic chỉ xếp anh ở vị trí thứ 87. Ngoại trừ trung vệ Giovanni Leoni (hạng 140) chấn thương nặng, cả Florian Wirtz (hạng 72), Jeremie Frimpong (48) hay Milos Kerkez (68) đều có thứ hạng khiêm tốn.

❌ Sao MU đem cho mượn "xịt"

MU đã đẩy đi hàng loạt cái tên tới đội bóng khác vào mùa hè. Trái ngược những trường hợp "xuất ngoại" thành công như Antony (Betis), Marcus Rashford (Barcelona), Rasmus Hojlund (Napoli), dàn sao bám trụ lại Ngoại hạng Anh đều gây thất vọng, điển hình như Jadon Sancho.

Cầu thủ người Anh thậm chí bị The Athletic xếp hạng 153/155 tân binh. Thứ hạng này đến từ "thành tích" 0 bàn, 0 kiến tạo sau 3 trận (1 trận đá chính). Trong khi đó, Victor Lindelof, người chia tay MU và gia nhập Aston Villa dưới dạng chuyển nhượng tự do, chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ ở Aston Villa và xếp hạng 131.

Gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng sau thương vụ tốn nhiều giấy mực, rốt cục Alejandro Garnacho (hạng 81) chưa thể giành suất đá chính thường xuyên trong đội hình thừa thãi nhân sự ở sân Stamford Bridge.

🌟 Bất ngờ từ Grealish - Woltemade

Theo chiều ngược lại, hầu hết những cái tên thuộc top 10 bản hợp đồng tốt nhất đều ít ai ngờ tới, điển hình như Nick Woltemade. Từng bị chê bai vì được Newcastle chiêu mộ với mức giá "cắt cổ" 69 triệu bảng vào ngày cuối kì chuyển nhượng, chân sút cao 1m98 thực sự khiến tất cả sửng sốt với 3 bàn sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Nhờ vậy, Waltermade cũng chính thức "bước ra ánh sáng".

Grealish gây ấn tượng nhất trong dàn tân binh mùa hè 2025

Ở vị trí dẫn đầu, cái tên Jack Grealish chắc chắn mang đến sự tiếc nuối cho người hâm mộ Man City. Phải gia nhập Everton dưới dạng cho mượn để cứu vãn tương lai, Grealish lập tức tìm lại phong độ đỉnh cao khi được đặt vào vai trò trung tâm lối chơi.

1 bàn thắng, 4 kiến tạo cùng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 8" đủ giúp cầu thủ 30 tuổi trở thành thương vụ ấn tượng nhất cho tới thời điểm hiện tại.

10 tân binh ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa (Theo The Athletic) 1. Jack Grealish, Everton 2. Estevao Willian, Chelsea 3. Adrien Truffert, Bournemouth 4. Mohammed Kudus, Tottenham 5. Sean Longstaff, Leeds 6. Hugo Ekitike, Liverpool 7. Nick Woltemade, Newcastle 8. Gianluigi Donnarumma, Man City 9. Robin Roefs, Sunderland 10. Malick Thiaw, Newcastle