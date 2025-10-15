Bất ngờ diễn biến vụ bố Yamal bị đâm, nạn nhân lại trở thành bị cáo

Bố của Lamine Yamal bất ngờ từ nạn nhân thành bị cáo

Lamine Yamal đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông Tây Ban Nha nhưng không phải vì chấn thương lỡ đợt tập trung ĐTQG trong tháng 10 hay màn dạo chơi cùng cô bồ xinh đẹp. Báo chí xứ “Bò tót” đang cực kỳ quan tâm tới vụ án của bố cầu thủ này, Mounir Nasraoui. Những tình tiết mới được tiết lộ về vụ xô xát diễn ra vào tháng 8/2024 khiến bố của Yamal từ người bị hại trở thành bị cáo.

Mounir Nasraoui, bố của Yamal mới phải hầu tòa trong vai trò bị cáo thay vì nạn nhân

Theo những thông tin từ trước đó, Mounir Nasraoui đã bị đâm ba nhát vào ngày 14/8/2024 và vụ việc được xem là “đe dọa tính mạng” . Đây là cách bác sĩ pháp y nhận định, sau khi phân tích các báo cáo từ Bệnh viện Can Ruti ở Badalona, nơi ông phải nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU) trong nhiều ngày.

Tuy nhiên hai tuần trước, Nasraoui đã hầu tòa trước Tòa án Điều tra số 3 ở Mataró nhưng không phải với tư cách là nạn nhân, mà là nghi phạm sau khi Tòa án Barcelona chấp thuận yêu cầu của luật sư bào chữa cho người tấn công ông.

Người đàn ông bị cáo buộc đã đâm cha của Lamine Yamal khai rằng anh ta làm vậy “do nhầm lẫn”, sau khi giật được con dao từ tay một người bạn của Nasraoui và bị đấm gãy sống mũi.

Trong buổi lấy lời khai ngắn trước tòa, cha của Lamine chỉ trả lời các câu hỏi từ luật sư của mình, Ramon Muns Tubau, và nhấn mạnh rằng những cú đánh duy nhất ông thực hiện trong đêm đó chỉ là để “tự vệ”, sau khi bị dồn vào góc.

Khởi nguồn của câu chuyện

Những thông tin này đảo ngược hoàn toàn so với những gì được truyền thông đưa tin trước đó. Câu chuyện bắt nguồn từ lúc 15h ngày 14/8 khi Mounir Nasraoui bất ngờ bị hắt nước từ tầng 3 của một căn hộ lúc đang đi bộ dưới đường phố tại Mataró. Sau khi lời qua tiếng lại, cuộc cãi vã trở thành cuộc xô xát và cảnh sát đã phải can thiệp.

Hình ảnh bố của Yamal và bên xảy ra xô xát làm việc với cảnh sát chiều ngày 14/8

“Không thể tin nổi chuyện này, tôi chỉ đang đi bộ yên ổn thì họ ném đồ vào tôi. Hoặc thuê luật sư giỏi để xử lý, hoặc chúng ta tự xử sau,” Mounir Nasraoui cảnh cáo những người xô xát với mình và rời đi.

Sáu tiếng sau, Nasraoui gặp hai người bạn ở Barcelona và cả ba cùng lái xe trở lại Mataró. Họ đi thẳng đến bãi đỗ xe cạnh sân bóng Rocafonda. Một trong hai người bạn của bố Yamal đã tới nói chuyện với một người tên là Adrian, người ở trong khu Mataró và có quen biết với những người xô xát với bố của Yamal.

Tuy nhiên, đôi bên vẫn xảy ra xô xát khi gặp lại và hệ quả là Nasraoui bị đâm. Theo nhân chứng khách quan có mặt tại hiện trường, bên phía gia đình ở Mataró đã cầm theo hung khí từ trước. Thế nhưng, theo lời khai hiện tại, người đâm bố của Yamal cho rằng bản thân chỉ tự vệ sau khi cướp được hung khí từ tay bạn của bố Yamal. Vụ việc vẫn được cơ quan chức năng làm rõ thêm sau khi xuất hiện tình tiết mới.