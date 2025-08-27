Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Kenya: Chờ chiến thắng lịch sử (Vô địch thế giới)

Trận đấu cuối vòng bảng diễn ra lúc 17h ngày 27/8 gặp Kenya mở ra cơ hội rất lớn để Việt Nam có chiến thắng đầu tiên ở lần đầu dự giải VĐTG, bên cạnh đó thầy trò HLV Tuấn Kiệt có thể cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới FIVB.

Dù từng thắng Kenya ở trận giao hữu trước giải tại Hà Nội, nhưng giới chuyên môn dự đoán Việt Nam không dễ dàng đánh bại đội bóng châu Phi ở màn so tài chính thức. Tuy nhiên, chiến thắng là bắt buộc để tránh việc chia tay giải với vị trí cuối bảng và để nâng cao điểm số trên bảng xếp hạng thế giới.

Về điểm số, nếu Việt Nam thắng Kenya với các tỷ số từ 3-0, 3-1 đến 3-2, đội sẽ có điểm cộng dao động từ +5.99 đến +12.24, nâng tổng điểm FIVB lên mức 155.51 đến 161.76, cao hơn điểm của Kenya hiện tại (145.72). Đồng thời, Việt Nam còn có thể vượt qua Bulgaria (hạng 21, 156.31 điểm) nếu đội bóng "xứ sở hoa hồng" thất bại trước Tây Ban Nha trong trận đấu cùng ngày.