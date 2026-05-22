Trận đấu nổi bật

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
U17 Thái Lan bổ nhiệm HLV là người từng khiêu khích truyền thông Việt Nam ở chung kết AFF Cup

(NLĐO) - Tân HLV U17 Thái Lan là Wasapon Kaewpaluk, người từng làm trợ lý cho Polking và khiêu khích truyền thông Việt Nam sau chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Sau khi chia tay Marco Gockel hôm 19-5, LĐBĐ Thái Lan vừa chính thức bổ nhiệm ông Wasapon Kaewpaluk làm HLV trưởng đội tuyển U17 Thái Lan, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2027.

Wasapon Kaewpaluk không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Đông Nam Á. Ông từng đảm nhiệm nhiều vai trò tại các CLB hàng đầu Thái Lan như True Bangkok United, Port FC hay Kanchanaburi FC. Ở cấp đội tuyển, ông từng là phiên dịch rồi trợ lý cho tuyển Thái Lan dưới thời các HLV Bryan Robson, Winfried Schafer và đặc biệt là Mano Polking.

Trong đó, Wasapon Kaewpaluk từng gây tranh cãi với truyền thông Việt Nam tại AFF Cup 2022. Sau trận hòa 2-2 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, trợ lý ngôn ngữ của tuyển Thái Lan khi đó liên tục đi lại giữa phòng họp báo với ánh mắt và thái độ bị cho là khiêu khích phóng viên chủ nhà khi đang nắm lợi thế vô địch.

Dù được nhắc nhở giữ bình tĩnh và tôn trọng mọi người, Wasapon vẫn tỏ thái độ thách thức. Chứng kiến vụ việc, HLV Polking đã nhiều lần gọi trợ lý của mình về vị trí để buổi họp báo có thể bắt đầu. Vụ việc sau đó đã được AFF ghi nhận và gửi cảnh báo đến vị trợ lý này.

Kaewpaluk hiện đang sở hữu bằng huấn luyện AFC Pro License và được kỳ vọng giúp U17 Thái Lan nâng cao năng lực cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Theo kế hoạch, đội U17 Thái Lan sẽ tham dự vòng loại Giải U17 châu Á 2026 vào tháng 11 tới.

Video bóng đá U17 Thái Lan - U17 Myanmar: Thoát khỏi trận thua bẽ mặt (U17 châu Á)

(Bảng A, giải U17 châu Á) U17 Thái Lan đã bị loại và ngay cả trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, họ vẫn có một trận đấu khá tệ.

