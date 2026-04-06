Bạn gái Bellingham mặc bikini gây sốt bãi biển, fan gọi là "phiên bản hoàn hảo"

Nhan sắc bùng nổ, mạng xã hội “dậy sóng”

Bạn gái của Jude Bellingham là Ashlyn Castro tiếp tục khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh mới đăng tải trên Instagram cá nhân.

Jude Bellingham công khai bạn gái Ashlyn Castro từ lâu

Nữ influencer đến từ Los Angeles (Mỹ) vốn đã sở hữu lượng fan hùng hậu. Và lần này cô càng chứng minh sức hút khi đăng tải ba bức ảnh chụp tại bãi biển cho hơn 661.000 người theo dõi.

Trong bộ bikini đỏ nổi bật kết hợp áo choàng trễ vai màu cam, Ashlyn tạo dáng trước khung cảnh biển thơ mộng, toát lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế.

Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã thu về gần 40.000 lượt thích cùng hàng loạt bình luận khen ngợi. Nhiều fan không tiếc lời ca ngợi: “Quá xinh và sang trọng”, “Đẹp xuất sắc”, thậm chí gọi cô là “hoàn hảo”.

Vẻ xinh đẹp của Ashlyn Castro

Chuyện tình ngọt ngào với siêu sao Jude Bellingham

Jude Bellingham bắt đầu hẹn hò với Ashlyn từ năm 2024 và nhanh chóng công khai mối quan hệ.

Đáng chú ý, ngôi sao của Real Madrid đã sớm giới thiệu bạn gái với gia đình. Ashlyn từng xuất hiện tại sân Santiago Bernabeu, ngồi cùng bố mẹ của Bellingham trong khu vực khán đài riêng.

Kể từ đó, cặp đôi ngày càng gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Ashlyn cũng nhiều lần khiến fan thích thú khi diện áo đấu Real Madrid mang tên bạn trai, như một cách công khai ủng hộ đầy ngọt ngào.

Vẻ xinh đẹp của Ashlyn Castro