Ngỡ ngàng Yamal nhận mức lương chỉ bằng nửa Mbappe, Barcelona hưởng lợi

Tờ L'Equipe tiết lộ mức lương của Lamine Yamal, một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Barcelona lúc này.

  

Ngỡ ngàng mức lương của Lamine Yamal

Lamine Yamal đang là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha còn chưa đầy 19 tuổi nhưng đã có 46 bàn và 50 kiến tạo sau hơn 150 lần ra sân. Yamal thường gây ấn tượng với những pha xử lý ở đẳng cấp rất cao từ rê bóng, kiến tạo cho tới ghi bàn.

Tuy nhiên, tờ L'Equipe vừa tiết lộ sự thật ngỡ ngàng về mức lương của Lamine Yamal. Theo đó, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang hưởng mức lương 1,39 triệu euro/tháng, tương đương khoảng hơn 16,7 triệu euro một năm hay 320.000 euro/tuần. Và đây là mức lương trước thuế, tức là thực tế Yamal chỉ nhận được khoảng chưa đến 10 triệu euro/năm.

Để đảm bảo quyền lợi cho tài năng trẻ người Tây Ban Nha, Barcelona đã cài thêm khá nhiều điều khoản thưởng đi kèm phong độ của Yamal như vô địch La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Champions League... Cùng với đó là những danh hiệu cá nhân bao gồm cả danh hiệu "Quả bóng vàng". Nếu như có thể đạt được đầy đủ, Yamal có thể kiếm được hơn 10 triệu euro/năm.

Tranh cãi lương của Yamal quá "rẻ"

Đa phần đều đánh giá mức lương này là "quá rẻ" so với những đóng góp của tài năng trẻ người Tây Ban Nha. Nhìn sang Mbappe hay Vinicius Jr, hai ngôi sao cùng thi đấu ở La Liga, mức lương của Yamal chỉ bằng một nửa hai cầu thủ này. Có thể nói, Yamal đang chịu thiệt tại Barcelona.

Mặc dù vậy vẫn có những ý kiến cho rằng mức lương như vậy là hợp lý với độ tuổi của tài năng trẻ người Tây Ban Nha. Dẫu sao Yamal mới chỉ 19 tuổi nên mức lương cao quá cũng chẳng phải là chuyện tốt. Vấn đề nằm ở chỗ cầu thủ này mới gia hạn hợp đồng với Barcelona tới năm 2031 với phí phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro.

Barcelona mừng như chưa hẳn đã hết lo

Nếu như 5 năm tới, mức lương của Yamal vẫn như hiện tại mới là điều đáng nói. Tất nhiên, người hưởng lợi nhiều nhất trong câu chuyện này là Barcelona. Đội chủ sân Nou Camp đã thoát khỏi "vết xe đổ" mang tên Lionel Messi. Siêu sao người Argentina từng là biểu tượng của Barcelona nhưng việc liên tục tăng lương cho M10 khiến Barca phải gánh chịu áp lực cực lớn về mặt tài chính.

Nhưng cũng chính từ trường hợp của Messi, đội chủ sân Nou Camp hiểu rằng lần gia hạn tiếp theo của Yamal sẽ không dễ dàng. 5 năm nữa, Yamal mới 24 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cầu thủ. Bởi vậy, Barcelona sẽ rất vất vả trên bàn đàm phán ngay từ năm 2030.

Theo Nhật Anh

-05/04/2026 15:32 PM (GMT+7)
