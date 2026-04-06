Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới "nửa kín nửa hở" táo bạo, fan đứng ngồi không yên

Alisha Lehmann gây bão mạng với phong cách táo bạo

Alisha Lehmann một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ bức ảnh selfie trước gương đầy cuốn hút trên Instagram story. Trong bức hình, nữ cầu thủ 27 tuổi diện trang phục đen xẻ sâu, tự tin khoe vẻ ngoài quyến rũ khi đang chuẩn bị ra ngoài. Điểm đặc biệt nằm ở phong cách táo bạo, kết hợp cùng lớp trang điểm sắc sảo và mái tóc được kẹp gọn gàng, tạo nên hình ảnh vừa đời thường vừa cuốn hút.

Alisha Lehmann đăng tải trên story instagram khi ở London, Anh.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài, Lehmann còn thể hiện sự tự tin và cá tính mạnh mẽ qua từng khung hình. Đây không phải lần đầu tiên cô nàng gây “bão mạng”, bởi trước đó, nữ cầu thủ này đã nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc thời trang táo bạo, góp phần xây dựng hình ảnh cá nhân nổi bật ngoài sân cỏ.

Ngôi sao sân cỏ và sức hút ngoài bóng đá

Không chỉ gây chú ý nhờ hình ảnh gợi cảm, Alisha Lehmann còn là cái tên quen thuộc trong làng bóng đá nữ châu Âu. Cô từng thi đấu cho nhiều CLB như West Ham, Everton, Aston Villa hay Juventus trước khi gia nhập Leicester City. Với hơn 60 lần khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ, Lehmann khẳng định được vị trí của mình trong đội hình quốc gia và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Lehmann còn sở hữu lượng người theo dõi “khủng” trên mạng xã hội. Trang Instagram và TikTok của cô thu hút hàng triệu người nhờ sự kết hợp giữa nội dung bóng đá và phong cách sống hiện đại. Chính điều này giúp Lehmann trở thành biểu tượng mới của bóng đá nữ, nơi hình ảnh vận động viên không chỉ gói gọn trên sân đấu mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống số. Dù Leicester City đang gặp khó khăn tại giải đấu quốc nội, sức hút của Lehmann vẫn không hề suy giảm.

Alisha Lehmann hiện đang thi đấu cho Leicester City Women.

Alisha Lehmann trong một khoảnh khắc đời thường khi chơi bóng trong kỳ nghỉ.

Alisha Lehmann rạng rỡ trong bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội.