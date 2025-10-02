Đoạt thêm HCV 800 m, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng lập "cú đúp vàng" châu Á

Nguyễn Huy Hoàng (đỏ) trên bục nhận HCV giải bơi vô địch châu Á. Ảnh: FBVN

Tranh tài ở làn bơi số 5, Huy Hoàng phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan và Malaysia. Tuy nhiên, kình ngư quê Quảng Bình đã nhanh chóng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh.

Ngay từ những mét đầu tiên, Huy Hoàng bứt tốc chiếm vị trí dẫn đầu. Dù bị các kình ngư Nhật Bản và Trung Quốc bám đuổi sát sao trong 100 m đầu, anh vẫn giữ nhịp độ ổn định để duy trì lợi thế. Khi chạm mốc 400 m, Hoàng đã bỏ xa đối thủ trực tiếp Xu Haibo (Trung Quốc) tới 1,61 giây.

Sự già dặn về chiến thuật cùng bản lĩnh thi đấu quốc tế giúp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng duy trì tốc độ đều đặn. Trong khi đó, Xu Haibo, dù mới 17 tuổi và được kỳ vọng lớn, đã không thể theo kịp nhịp bơi căng thẳng. Càng về cuối, tài năng trẻ Trung Quốc hụt hơi và bị Sibirtsev Ilya (Uzbekistan) vượt qua, nhường lại vị trí nhì bảng.

Ở 100 m cuối, Huy Hoàng gần như bơi một mình khi bỏ xa phần còn lại. Anh tăng tốc mạnh mẽ, tạo khoảng cách 3,34 giây với đối thủ người Uzbekistan trước khi cán đích đầu tiên. Thành tích 7 phút 57 giây 58 không chỉ mang về HCV thứ hai cho cá nhân anh tại giải, mà còn khẳng định sự thống trị ở các cự ly trung bình và dài của bơi lội nam châu Á.

Với chiến thắng này, Huy Hoàng chính thức lập cú đúp HCV tại giải, sau khi đã vô địch nội dung 1500 m tự do trước đó. Thành tích cho thấy sự ổn định ấn tượng của kình ngư sinh năm 2000 và chứng minh anh vẫn là lá cờ đầu của bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chiến thắng của Huy Hoàng cũng tiếp thêm sự tự tin lớn cho đoàn thể thao Việt Nam trong hành trình hướng đến các giải đấu lớn sắp tới, đặc biệt là SEA Games 33 và Olympic 2028. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng anh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều vinh quang cho bơi lội nước nhà.