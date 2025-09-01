Học sinh 16 tuổi tiếp tục vô địch bơi tại Giải Câu lạc bộ Quốc gia

Tại Giải vô địch bơi - lặn các Câu lạc bộ quốc gia 2025 diễn ra ở Hải Phòng, Trần Nguyên Chương (16 tuổi), học sinh lớp 10 chuyên Sinh, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM, tiếp tục khẳng định phong độ với hai HCV lứa tuổi 16-18.

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng và Sở Văn hóa - Thể thao Tây Ninh tổ chức, quy tụ hơn 600 VĐV từ nhiều tỉnh, thành và ngành trên cả nước, tranh tài ở các nhóm tuổi từ 10-18. Đây là giải thường niên, nơi phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới cho bơi - lặn Việt Nam.

Trần Nguyên Chương trong lúc thi đấu.

Chỉ một tuần sau khi đăng quang ngôi vô địch nội dung Aquathlon tại Giải Triathlon TPHCM, Nguyên Chương tiếp tục toả sáng với HCV ở nội dung 400 m và 800 m bơi tự do. Học sinh 16 tuổi còn giành thêm hai HCB cự ly 200 m bơi hỗn hợp và 200 m bơi tự do. Thành tích này góp phần quan trọng nâng cao kết quả chung của đoàn.

Chia sẻ sau khi giành HCV, Trần Nguyên Chương cho biết: "Vì hai giải chỉ cách nhau một tuần nên dù đạt ngôi vị cao nhất nhưng thành tích chưa thực sự tốt. Tôi hy vọng ở những giải tới sẽ cải thiện các chỉ số và phấn đấu có thêm nhiều huy chương hơn. Việc vừa theo đuổi cùng lúc hai môn thể thao, vừa duy trì kết quả học tập tại ngôi trường vốn được ví là ‘lò luyện học sinh giỏi’ cũng khiến tôi có chút phân tâm".

Giải vô địch bơi - lặn các Câu lạc bộ quốc gia 2025 kết thúc, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn và công tác tổ chức. Sự toả sáng của những gương mặt trẻ, trong đó có Trần Nguyên Chương, là nguồn động lực để bơi - lặn Việt Nam tiếp tục phát triển, hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường quốc tế.

Trần Nguyên Chương giành chức vô địch tại Giải Triathlon TPHCM.

Trần Nguyên Chương đang là một trong những vận động viên trẻ, tiềm năng của đội tuyển bơi lội và triathlon quốc gia. Cuối tháng 12/2024, Trần Nguyên Chương cùng 100 VĐV được vinh danh tại Vietnam Aquatics Awards 2024 (Thể thao dưới nước Việt Nam). Anh là một trong những VĐV nhỏ tuổi nhất được vinh danh tại gala.

Trong năm 2024, VĐV 15 tuổi đạt nhiều thành tích ấn tượng như Huy chương đồng Giải Vô địch nhóm tuổi quốc gia môn bơi năm 2024, Huy chương đồng Giải Vô địch trẻ Trithalon quốc gia năm 2024, 8 Huy chương vàng Giải Vô địch các CLB Quốc gia môn bơi năm 2024, đại diện Việt Nam tham dự tập huấn cho VĐV trẻ của Liên đoàn Trithalon Châu Á, đại diện Việt Nam tham gia Giải Vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2024.