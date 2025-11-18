Bắn cung, bắn súng Việt Nam: Tranh vị thế số 1 Đông Nam Á

Đội tuyển bắn súng tự tin

Vắng bóng 1 kỳ SEA Games do quy định có phần tranh cãi của nước chủ nhà Campuchia, bắn súng được đưa trở lại danh sách bộ môn thi đấu của Đại hội. Đây là dịp để đội tuyển bắn súng Việt Nam tái hiện thành tích giành 7 Huy chương Vàng (HCV), qua đó đứng vị trí số 1 bộ môn như những gì từng làm được tại SEA Games diễn ra trên sân nhà cách đây 3 năm.

Chờ đợi “mũi tên vàng” Ánh Nguyệt đổi màu huy chương ở SEA Games.

“Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã khoanh vùng 40 xạ thủ. Cho đến hiện tại, 6 nội dung nam, 8 nội dung nữ, 2 nội dung hỗn hợp đồng đội của bắn súng cùng các nội dung bắn đĩa bay đều đã có sự hiện diện của những xạ thủ Việt Nam đẳng cấp. Có thể kể đến như Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành…”, HLV Nghiêm Việt Hùng của đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết. Những xạ thủ nằm trong diện quy hoạch tranh chấp huy chương Vàng cũng liên tục tham gia giải vô địch Đông Nam Á đến châu Á. Tại đấu trường khu vực diễn ra ở Thái Lan tháng vừa qua, bắn súng Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 29 HCV! Cột mốc này đủ để giúp Việt Nam thêm tự tin khi tham gia tranh tài tại SEA Games 33.

Được biết, đội tuyển bắn súng Việt Nam quyết định bổ nhiệm các huấn luyện viên theo sát từng nội dung. Điều này nhằm giúp xạ thủ thi đấu nội dung sở trường được theo sát và kèm cặp kỹ lưỡng. Thời gian này, từng Ban huấn luyện của đội tuyển bắn súng Việt Nam bắt đầu tập trung nâng cao cường độ, duy trì sự ổn định, tính chính xác trong thi đấu. Ngoài ra, các xạ thủ cũng làm quen với điều kiện thực tế về ánh sáng, tiếng ồn và thời gian chờ bắn.

Một chi tiết có lợi cho riêng nội dung súng ngắn nữ. Đó là thời gian qua, những Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang được kèm cặp bởi chuyên gia Mông Cổ. “Đây là nội dung có khả năng tranh chấp cao nhất HCV. Chúng tôi tin rằng với giáo án tỉ mỉ, kỹ càng từ chuyên gia Mông Cổ, Thu Vinh hay Thuỳ Trang có thể mang về vinh quang cho bắn súng Việt Nam”, ông Nghiêm Việt Hùng nói.

Vị HLV phụ trách đội tuyển bắn súng Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là bộ môn mà Việt Nam luôn ở thứ hạng top đầu khu vực. Việc làm sao giữ được vị thế, cố giành được HCV cho thể thao nước nhà cũng là một áp lực mà chúng tôi cần phải cố gắng vượt qua”.

Bắn cung Việt Nam quyết giành 2-3 HCV

Tương tự như bắn súng, đội tuyển bắn cung Việt Nam cũng bị gián đoạn hành trình ở SEA Games 32. Phải chờ đến khi chủ nhà Thái Lan đưa 10 bộ huy chương, gồm cả nội dung cung 1 dây và cung 3 dây ở hạng mục cá nhân, đồng đội và đồng đội hỗn hợp vào danh sách tranh tài, bắn cung mới trở lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Có một điều thú vị. Khác với thành tích khiêm tốn với chỉ 4 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển bắn cung Việt Nam tự tin giành 2-3 HCV tại Thái Lan. Ông Phan Trọng Quân - phụ trách môn Bắn cung, Cục TDTT Việt Nam cho biết: “Bắn cung Việt Nam có những bước chuyển mình rõ rệt, cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế. Lực lượng VĐV đội tuyển quốc gia đã dần trẻ hóa nhằm đáp ứng được các mục tiêu lớn phía trước như ASIAD, Olympic. Đây là tín hiệu vui, cho thấy bộ môn đang đi đúng định hướng”.

Ông Quân nói tiếp: “Tại SEA Games 33 lần này, Bắn cung Việt Nam tự tin đặt kỳ vọng vào 16 VĐV chất lượng. Trong đó tiêu biểu có Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Ngoài ra, đội tuyển cũng chờ đợi sự tiến bộ của cung thủ trẻ như: Lê Phạm Vân Anh, Triệu Huyền Điệp… Mục tiêu cụ thể của toàn đội là giành được từ 2 -3 HCV ở cả cung 1 dây và cung 3 dây”.

Vừa qua, bắn cung Việt Nam đã tham gia tranh tài ở giải thế giới diễn ra tại 3 nước gồm Trung Quốc, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Sau đó, Ánh Nguyệt cùng các đồng đội cũng đã góp mặt tại giải châu Á và đạt được thành tích đáng khen. Quan trọng hơn, dựa trên những giải đấu này, các cung thủ đang hướng mũi tên trúng… 2 đích. Một mặt, vận động viên muốn có thêm sự chuẩn bị kỹ càng cho SEA Games 33. Xa hơn, đây cũng là bài kiểm tra phong độ và tính toán nhân sự của đội tuyển bắn cung Việt Nam hướng tới ASIAD 20 diễn ra vào năm sau.

Theo đánh giá của đội tuyển bắn cung Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt là cung thủ có khả năng tranh HCV cao nhất. Chuyên gia Park Chae-soon nhấn mạnh Ánh Nguyệt đã cải thiện đáng kể khả năng xử lý gió, điều chỉnh góc bắn và chiến thuật chọn thời điểm ra cung. Ngoài ra, cô cũng đã vững tin hơn khi tham dự 2 kỳ Olympic các năm 2021 và 2024.