Bơi Việt Nam có tên ở bảng xếp hạng ASIAD nhờ 2 HCĐ của Huy Hoàng

Tại Đại hội thể thao châu Á 19 (ASIAD 19), đội tuyển bơi Việt Nam chỉ đề ra mục tiêu nỗ lực phấn đấu đạt được thành tích cao nhất (trong đó có nhắm cơ hội tranh được huy chương).

Huy Hoàng tiếp tục "gánh team" môn bơi tại ASIAD

VĐV được hy vọng nhiều nhất đương nhiên là Nguyễn Huy Hoàng, "Rái cá" người Quảng Bình đã mang về 2 huy chương (1 HCB, 1 HCĐ) ở Á vận hội 2018.

Dù những VĐV khác đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Huy Hoàng vẫn là nhân vật duy nhất có thể "gánh team". Kết thúc nội dung thi đấu môn bơi 29/9, bơi Việt Nam có 2 HCĐ nhờ thành tích của Huy Hoàng.

Kình ngư sinh năm 2000 lần lượt giành HCĐ ở hai nội dung bơi tự do, Hoàng kết thúc phần thi 400m tự do với thành tích 3 phút 49 giây 16, 800m tự do đạt kết quả 7 phút 51 giây 44.

Tại SEA Games, bơi Việt Nam luôn xếp thứ hai sau Singapore và ở ASIAD điều tương tự cũng xảy ra. Singapore với 1 HCB, xếp thứ 5 trên Việt Nam hai bậc ở môn bơi.

Vị trí thứ 7 ASIAD 19 với tuyển bơi Việt Nam là không hề tệ, kết quả này cũng nằm trong mức ổn định so với thành tích bơi của chúng ta ở những kỳ Á vận hội gần nhất.

Việt Nam là 1 trong 8 đoàn thể thao giành huy chương môn bơi ASIAD, đoàn Trung Quốc quá vượt trội

