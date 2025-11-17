KIM DUNG, nhà vô địch "thép"

Gắn bó với thể hình tròn 10 năm, thêm cũng khoảng chừng ấy năm theo đuổi aerobic, Nguyễn Thị Kim Dung hiện được đánh giá là một trong những vận động viên thể thao khỏe nhất nước. Cô cũng từng bước chinh phục các sàn đấu quốc tế, với bộ sưu tập thành tích ngày càng dày lên đáng kể.

Thành quả của sự kiên trì

Vì quá nhỏ con nên cô nữ sinh cấp 2 Kim Dung được gia đình cho đi tập aerobic để cải thiện vóc dáng và có sức khỏe để học văn hóa ở trường. Cô theo môn này nhiều năm cho đến khi bắt đầu chuyển hướng sang thể hình mà không nghĩ cuộc đời sẽ thay đổi với sự chọn lựa của chính mình.

Nguyễn Thị Kim Dung ba lần liên tiếp vô địch thể hình thế giới (Ảnh: ĐINH KIM)

Làm quen với 2 loại hình fitness và thể hình cổ điển nhờ niềm yêu thích sự sáng tạo trên sàn diễn và mong muốn xây dựng khung cơ thể thích hợp, chỉ sau 3 năm, Kim Dung từng bước theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Chấn thương, đau ốm và cơ thể chịu nhiều ảnh hưởng bởi quá trình tập luyện dường như quá sức chịu đựng của một phụ nữ, Kim Dung từng nghĩ đến việc rời bỏ con đường quá khắc nghiệt.

Cho đến tận bây giờ, Kim Dung vẫn thường xuyên phải giải thích cho các học viên của Jessy Private Gym, "lò" đào tạo do cô phụ trách, về khả năng "bị" xấu vóc dáng, cơ bắp ngồn ngộn kém nữ tính theo cách nhìn của phụ nữ, hoặc thay đổi nội tiết tố, biến đổi giọng, cá tính… Cô luôn tự tin với vẻ đẹp hình thể của mình dù phải đối mặt với những nhận xét thiếu tế nhị.

Kim Dung yêu thích sự sáng tạo trên sàn đấu

Chính các học viên là những người theo chân người thầy của mình đến với các giải đấu và chứng kiến Kim Dung giành chiến thắng. Ngoại trừ năm 2021 không tổ chức được giải quốc gia do dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2017 đến nay, Kim Dung "thống trị" nội dung fitness nữ và thể hình cổ điển dành cho vận động viên nữ có chiều cao dưới 1,65 m, với 8 "cú đúp" huy chương vàng trong vòng 9 năm.

Vươn tầm quốc tế

Bắt đầu thử sức tại Giải Vô địch Đông Nam Á năm 2023 và được khích lệ bằng tấm huy chương vàng nội dung thể hình cổ điển nữ, Kim Dung tự tin đặt mục tiêu: mỗi năm sẽ tham dự ít nhất 2/3 giải đấu quốc tế do Liên đoàn Thể hình và fitness thế giới (WBPF) tổ chức.

Cũng từ năm 2023, Kim Dung liên tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình những tấm huy chương vàng châu lục và thế giới. Chiến thắng ở nội dung thể hình cổ điển dành cho vận động viên nữ có chiều cao dưới 1,65 m tại Giải Vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Indonesia giúp cô có được "cú hat-trick vàng"- thành tích mà không phải vận động viên nào cũng đạt được.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Kim Dung. Tháng 4, nữ lực sĩ 30 tuổi này được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất với thành tích 2 năm liên tiếp giành danh hiệu vô địch thế giới. Tháng 8, cô giành 2 HCV tại Giải Vô địch châu Á. Tháng 10, Kim Dung nối dài thành tích ở giải vô địch toàn quốc với HCV thứ 15 và 16 trong sự nghiệp. Tháng 11, cô giành HCV thế giới năm thứ 3 liên tiếp ở nội dung thể hình cổ điển nữ.