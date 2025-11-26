Super League đòi UEFA bồi thường 4.5 tỷ euro, "ông trùm" Perez tuyên chiến

💣 Kích hoạt quy trình kiện tụng trị giá hơn 4.5 tỷ ruro

Cuộc chiến giành quyền lực của bóng đá châu Âu đã bước sang giai đoạn khốc liệt nhất. Sau thông báo đanh thép của Chủ tịch Florentino Perez tại Đại hội cổ đông Real Madrid hôm 24/11, công ty A22 Sports Management (đơn vị vận hành Super League) đã chính thức phát đi thông cáo báo chí xác nhận việc khởi kiện.

Theo đó, vào ngày 21/11/2025, A22 đã bắt đầu các thủ tục bắt buộc theo luật pháp Tây Ban Nha. Đây là bước đi tiền đề để mở ra một vụ kiện dân sự khổng lồ chống lại UEFA.

Con số được đưa ra khiến cả thế giới bóng đá choáng váng: Tổng số tiền mà Real Madrid và A22 yêu cầu bồi thường thiệt hại vượt quá 4.5 tỷ euro. Trong đó, phần yêu cầu của Real Madrid chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh những thiệt hại kinh tế khổng lồ mà CLB này cho rằng họ phải gánh chịu do sự kìm kẹp của UEFA.

A22 đưa ra những lập luận đanh thép về sự coi thường pháp luật của UEFA

⚖️ Cơ sở pháp lý: "Sự lạm quyền và coi thường pháp luật" của UEFA

Đơn kiện dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc từ phán quyết lịch sử ngày 21/12/2023 của tòa án công lý liên minh châu Âu (CJEU).

Công ty A22 lập luận đanh thép: CJEU đã phán quyết rằng UEFA lạm dụng vị thế thống trị để ngăn cản cạnh tranh tự do, vi phạm luật pháp EU. Bất chấp phán quyết của 3 tòa án châu Âu khác nhau (bao gồm CJEU và tòa phúc thẩm Tây Ban Nha), UEFA vẫn duy trì các quy định và thực tiễn đi ngược lại quyết định tư pháp.

A22 cáo buộc rằng ngay cả những quy định mới mà UEFA ban hành năm 2024 cũng chỉ là "bình mới rượu cũ", tiếp tục cản trở các nhà tổ chức bên ngoài như A22 tham gia thị trường.

7 tháng đàm phán giữa 2 bên đã đổ vỡ

🤝 7 tháng đàm phán "thiện chí" đổ sông đổ bể

Thông cáo của A22 cũng hé lộ những nỗ lực đàm phán thất bại trong năm 2025, minh chứng cho việc vụ kiện này là "bước đường cùng" mà họ buộc phải thực hiện.

Tháng 12/2024: A22 đệ trình đề xuất "giải đấu thống nhất" (Unified League) lên UEFA, khẳng định tuân thủ hoàn toàn phán quyết của CJEU.

Tháng 3 - Tháng 9/2025: A22 đã duy trì đàm phán thiện chí với UEFA trong suốt 7 tháng. Họ đã đưa ra những "nhượng bộ đáng kể" về thể thức thi đấu, quản trị hiện đại hóa và đặc biệt là nền tảng phát trực tuyến Unify (nhằm mang lại bóng đá giá rẻ cho người hâm mộ).

Tuy nhiên, phía UEFA được cho là đã từ chối mọi thỏa hiệp. A22 kết luận: "Bất chấp những cam kết quan trọng này, không có thỏa thuận nào đạt được. Do đó, bước đi thích hợp duy nhất là yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại do hành vi bất hợp pháp liên tục của UEFA gây ra".

🔍 Góc nhìn chuyên sâu: Canh bạc tất tay của Real Madrid

Vụ kiện này không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là đòn đánh trực diện vào sự tồn vong của mô hình bóng đá hiện tại do UEFA cai trị. Với con số 4.5 tỷ euro, Real Madrid và các đồng minh muốn đánh vào "túi tiền" của UEFA, buộc cơ quan này phải nhượng bộ hoặc đối mặt với nguy cơ phá sản về mặt uy tín lẫn tài chính. Đây là canh bạc tất tay của Florentino Perez để mở đường cho một kỷ nguyên mới của bóng đá châu Âu, nơi các CLB nắm quyền tự quyết thay vì phụ thuộc vào liên đoàn.