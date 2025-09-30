Nguyễn Huy Hoàng lần đầu đoạt HCV châu Á, lập kỳ tích lịch sử bơi Việt Nam

🏊‍♂️ Huy Hoàng chinh phục đỉnh cao châu lục với tấm HCV lịch sử

Tối 29/9/2025 tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bơi lội Việt Nam khi xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) nội dung 1.500m tự do nam tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á lần thứ 11.

Huy Hoàng tạo dấu ấn mới ở đấu trường bơi lội châu Á

Với thành tích 15 phút 15 giây 01, Huy Hoàng đã vượt qua 7 đối thủ đến từ các nền thể thao bơi lội phát triển như Nhật Bản, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, trở thành kình ngư Việt Nam đầu tiên vô địch giải bơi tầm châu lục.

Trước đây, thành tích tốt nhất của anh ở đấu trường châu Á là huy chương bạc tại ASIAD 2018 tại Indonesia. Đây cũng là lần đầu tiên một kình ngư nam của Việt Nam bước lên ngôi cao nhất ở sân chơi châu lục.

Dù thành tích tại nội dung 1.500m tự do nam với 15 phút 15 giây 01 chưa vượt qua các mốc cá nhân tốt nhất mà Nguyễn Huy Hoàng từng đạt được như 15 phút 11 giây 24 tại SEA Games 32 hay 15 phút 04 giây 06 ở ASIAD 19, nhưng chiến thắng này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn cho chàng kình ngư 25 tuổi.

Sau những lần thi đấu ở Olympic 2024 tại Pháp và giải vô địch thế giới 2025 với thành tích lần lượt 15 phút 18 giây 63 và 15 phút 19 giây 39, tấm HCV lần này đánh dấu sự kiên trì, bản lĩnh tuyệt vời của "Rái cá sông Gianh" trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

🥇 Bơi Việt Nam đồng loạt tỏa sáng, dấu ấn khó phai tại giải châu Á

Không chỉ Huy Hoàng, bơi lội Việt Nam còn ghi nhận nhiều thành tích đáng lưu ý tại giải. Trần Hưng Nguyên giành HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 4 phút 20 giây 30, trong khi Võ Thị Mỹ Tiên cũng đoạt HCB nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 01 giây 95. Nguyễn Khả Nhi và Phạm Thanh Bảo cũng góp mặt trên bục nhận huy chương với các tấm HCB và HCĐ ở các cự ly 1.500m nữ và 200m ếch nam.

Việc giành 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ tạo dấu ấn cho bơi Việt Nam trên sân chơi châu lục, mang về niềm vui lớn cho người hâm mộ tại quê nhà. Đoàn Việt Nam tham dự với 9 vận động viên, 2 huấn luyện viên cùng chuyên gia nước ngoài.

Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 được tổ chức từ ngày 28/9 đến 2/10 tại Ấn Độ, là sự kiện lớn nhất châu lục dành cho các môn thể thao dưới nước bao gồm bơi lội, nhảy cầu, bơi nghệ thuật và bóng nước. Giải quy tụ hơn 1.100 vận động viên đến từ 24 quốc gia châu Á, đánh dấu sự trở lại quan trọng sau 9 năm gián đoạn kể từ lần tổ chức gần nhất năm 2016 tại Tokyo, Nhật Bản.

Hiện giải vẫn đang diễn ra và các vận động viên Việt Nam còn tiếp tục tranh tài ở các nội dung khác, hứa hẹn sẽ mang về thêm thành tích đáng tự hào nữa trong những ngày tới.