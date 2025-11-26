Ba ngôi sao đáng chờ đợi nhất của Việt Nam tại SEA Games 33

Phạm Quang Huy là gương mặt được chờ đợi của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33

SEA Games 33 (Thái Lan) sẽ khởi tranh vào đầu tháng tới với hàng loạt cuộc đua tranh dự báo vô cùng khốc liệt. Bên cạnh những nội dung tập thể như bóng đá (nam, nữ), futsal hay bóng chuyền...luôn thu hút sự chú ý của giới mộ điệu thì nhiều nội dung cá nhân quy tụ nhiều ngôi sao lớn, hứa hẹn không kém phần gay cấn.

Thể thao Việt Nam hướng đến vị trí trong tốp đầu nhưng kỳ vọng lớn nhất đặt vào những môn như bóng đá (tuyển U22 Việt Nam), bóng chuyền nữ và đặc biệt các nội dung Olympic như điền kinh, cử tạ, bắn súng và bơi lội.

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 12-14 HCV. Gương mặt sáng giá nhất không ai khác là "kỷ lục gia" Nguyễn Thị Oanh. Cô hiện là đương kim vô địch ở 4 nội dung 1.500m, 3.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Được biết, BHL đội tuyển điền kinh đã lên kế hoạch để Nguyễn Thị Oanh có thể đạt phong độ cao nhất tại SEA Games 33.

Giới hâm mộ yêu mến Nguyễn Thị Oanh không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cá tính thân thiện, sự hoà đồng và nỗ lực không mệt mỏi trước khó khăn. Điền kinh là môn khắc nghiệt đòi hỏi VĐV phải có ý chí bền bỉ, tinh thần mạnh mẽ.

Xạ thủ Phạm Quang Huy là cái tên khác được đặt nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33. Sau khi thế hệ Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quốc Cường lùi lại phía sau, bắn súng Việt Nam bắt đầu với những cái tên mới như Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh....Là con nhà nòi (con trai xạ thủ Phạm Cao Sơn), Phạm Quang Huy sở hữu những phẩm chất đặc biệt với bắn súng.

Anh là đương kim HCV Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc). Tại Cúp bắn súng châu Á 2025 diễn ra hồi đầu năm ở Thái Lan, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đã giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội.

Đầu tháng 10 vừa qua, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã làm nức lòng giới hâm mộ môn bơi lội khi đoạt HCV nội dung 800m bơi tự do nam tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025. Tại giải này, Huy Hoàng đồng thời giành HCV cự ly 1.500m tự do. Đây là 2 nội dung sở trường của kình ngư quê Quảng Bình.

Hai năm trước tại SEA Games 32 (Campuchia), Huy Hoàng đã đoạt 3 tấm HCV các cự ly 400m tự do, 1.500m tự do và 4x200m tiếp sức. Anh cũng là 1 trong những VĐV của Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại Asiad 19. Huy Hoàng là hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam, bên cạnh những gương mặt như Trần Hưng Nguyên, Thanh Bảo.

Ngoài 3 gương mặt kể trên, thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với kỳ vọng HCV ở nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền nữ, TDDC, futsal...Đây là kỳ SEA Games đầy thách thức khi diễn ra trên sân nhà của Thái Lan.