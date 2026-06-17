"Nàng thơ" khoe dáng săn chắc nhờ tập gym, tạo ấn tượng sâu đậm ở "Nóng cùng World Cup"

Bên cạnh những trận cầu kịch tính của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam. Giữa dàn mỹ nhân năm nay, Lê Phương Quyên đại diện cho đội tuyển Hàn Quốc, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc kẹo ngọt, học vấn "khủng" và một hình thể fitness cực kỳ săn chắc.

Phương Quyên đại diện cho Hàn Quốc ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Sức hút bùng nổ sau chiến thắng kịch tính của tuyển Hàn Quốc

Ngay sau khi đội tuyển Hàn Quốc có màn ra quân đầy cảm xúc, lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1, cái tên Lê Phương Quyên lập tức "gây bão" khắp các nền tảng mạng xã hội. Xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp của VTV với biểu cảm nũng nịu đáng yêu, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng cùng chiếc áo đấu của xứ sở Kim Chi, cô nàng 10X đã chiếm trọn trái tim của các đấng mày râu.

Trên các diễn đàn lớn, các hội nhóm mê bóng đá, hình ảnh của Phương Quyên nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi: "Cổ động viên Hàn Quốc ngọt ngào thế này thì anh em tất tay theo team xứ Kim Chi thôi!", hay "Nữ thần Ngoại thương có khác, vừa xinh đẹp lại vừa có nét thông minh, tràn đầy năng lượng".

Hồ sơ "học bá" đập tan định kiến "bình hoa di động"

Không chỉ sở hữu visual "vạn người mê", Lê Phương Quyên (sinh năm 2003, quê Hải Phòng) còn khiến nhiều người nể phục bởi nền tảng tri thức đáng gờm. Cô là cựu học sinh chuyên Tin của trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), từng giành HCĐ cuộc thi Hóa học Hoàng gia Úc tại Việt Nam.

Đặc biệt, cô nàng vừa hoàn thành chương trình chất lượng cao ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương (FTU) Hà Nội sớm trước thời hạn. Phương Quyên xuất sắc cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chỉ sau 3,5 năm học với điểm GPA ấn tượng 3.55/4.0. Loạt ảnh ngày phát bằng tốt nghiệp của cô từng "hot rần rần" trên Threads và TikTok vì quá đỗi trong trẻo.

Nàng thơ Ngoại thương với profile tập gym hoàn hảo

Biệt danh "Nàng thơ Ngoại thương với profile Fitness" từ đâu mà có?

Khác với vẻ ngoài điệu đà, mảnh mai thường thấy, Phương Quyên là một "tín đồ" trung thành của lối sống lành mạnh và rèn luyện thể chất kỷ luật. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m72, cô gây ấn tượng mạnh nhờ chỉ số hình thể "vàng" 80 - 62 - 95 cm. Vòng ba chạm mốc 95cm săn chắc là kết quả của chuỗi ngày miệt mài trong phòng tập gym và chế độ ăn uống khắt khe.

Chính sắc vóc khỏe khoắn chuẩn fitness này đã giúp cô liên tục gặt hái thành công tại các đấu trường nhan sắc lớn Á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023 (Beauty & Charm), top 10 Miss World Vietnam 2025 cùng thành tích lọt top 8 Người đẹp Bản lĩnh.

Bản lĩnh sân khấu và nhan sắc rực rỡ của Lê Phương Quyên thời điểm thi Miss World Vietnam đã chứng minh cô nàng là một đối thủ đáng gờm về cả sắc lẫn tài năng.

Câu chuyện hậu trường xúc động và tư duy hiện đại

Một chi tiết đời tư khiến công chúng càng thêm quý mến Phương Quyên là việc cô đã chủ động đăng ký hiến tạng từ rất sớm. Tại cuộc thi Miss World Vietnam, cô cũng là người đứng sau dự án nhân ái "Sắc hồng vùng cao" nhằm giáo dục sức khỏe vị thành niên cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Trên Facebook cá nhân của Phương Quyên, khi được khán giả hỏi về châm ngôn sống, cô thẳng thắn chia sẻ: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Tôi sẽ không cho phép cả đời này mình không rực rỡ. Ngày nào mà tôi còn nỗ lực, là ngày đó tôi còn rực rỡ".

Hiện tại, dù bận rộn với công việc và lên kế hoạch học thạc sĩ, Phương Quyên vẫn dành trọn tâm huyết cho vai trò đại diện đội tuyển Hàn Quốc. Sự xuất hiện của một "học bá fitness" tài sắc vẹn toàn như cô hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bùng nổ sức nóng của "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" trong các vòng đấu tiếp theo.

Một số hình ảnh đẹp về Phương Quyên thông qua trang cá nhân