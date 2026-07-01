Nữ thần thể dục 5 triệu người mê, bị đám đàn ông theo tận vào nhà vệ sinh

Nữ vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng thế giới Livvy Dunne vừa trải qua một phen sợ hãi tại sân bay khi bị một nhóm đàn ông rình rập, đeo bám và thậm chí cố tình đột nhập vào nhà vệ sinh nữ để tiếp cận cô.

Olivia "Livvy" Dunne (23 tuổi), ngôi sao thể dục dụng cụ kiêm người mẫu đình đám nước Mỹ, mới đây đã đăng tải một video đầy cảm xúc trên mạng xã hội TikTok để vạch trần hành vi quấy rối đáng sợ của một nhóm người hâm mộ quá khích. Sự việc xảy ra ngay khi cô vừa đáp chuyến bay trở về sau kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Nhóm người đàn ông này có những hành động khiếm nhã

Vượt an ninh sân bay để "săn" người nổi tiếng

Theo chia sẻ của Livvy, nhóm người này không đơn thuần là những người hâm mộ bình thường mà là những kẻ "săn" chữ ký chuyên nghiệp. Để có thể tiếp cận cô, họ đã sử dụng một thủ đoạn tinh vi, mua vé máy bay có thể hoàn tiền (refundable tickets) chỉ nhằm mục đích hợp pháp hóa việc đi qua cửa kiểm tra an ninh, sau đó túc trực sẵn tại cổng ra máy bay để chờ đợi cô.

"Gửi đến những người vẫn đang rao bán thông tin chuyến bay của tôi, rình rập tôi tại sân bay và mua vé máy bay hoàn tiền để đi qua cửa an ninh nhằm gặp tôi tại cổng: Làm ơn hãy dừng lại đi! Tôi không muốn ai phải gặp rắc rối, nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện này dưới góc nhìn của chính mình để mọi người hiểu", nữ vận động viên sở hữu hơn 5 triệu lượt theo dõi trên Instagram nghẹn ngào chia sẻ.

Hoảng sợ khoảnh khắc bị bám đuôi vào nhà vệ sinh nữ

Đỉnh điểm của sự việc khiến Livvy Dunne cực kỳ hoảng loạn là khi cô cố gắng tìm đến sự riêng tư trong khu vực nhà vệ sinh. Một người đàn ông trong nhóm này đã liều lĩnh bám theo và cố tình tìm cách xông vào bên trong nhà vệ sinh nữ chỉ để áp sát và đòi cô ký tên.

Để bảo vệ bản thân và đưa bằng chứng ra ánh sáng, Livvy Dunne đã dùng điện thoại cá nhân để quay lại cận cảnh nhóm người này. Trong đoạn video được chia sẻ, ngay khi phát hiện nữ vận động viên đang ghi hình, nhóm đàn ông đứng chờ ở sảnh sân bay đã lập tức dùng tập hồ sơ, mũ và tay để che kín mặt nhằm trốn tránh camera.

Livvy sợ hãi thuật lại vụ việc

Mặt trái đáng sợ của sự nổi tiếng

Livvy hiện là một trong những nữ vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội thế giới, đồng thời cô cũng đang hẹn hò với ngôi sao bóng chày MLB Paul Skenes. Sự nổi tiếng quá nhanh mang lại cho cô khối tài sản lớn nhưng cũng đi kèm với những hiểm họa rình rập về an ninh cá nhân. Đây không phải lần đầu tiên cô lên tiếng về việc bị quấy rối, nhưng mức độ táo tợn của nhóm người lần này đã vượt qua giới hạn chịu đựng.

Bài đăng của Livvy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng này, đồng thời yêu cầu các cơ quan an ninh sân bay cần có biện pháp thắt chặt để bảo vệ hành khách, đặc biệt là các ngôi sao nữ trước sự đeo bám của những kẻ biến tướng.