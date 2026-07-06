Djokovic phá kỷ lục vĩ đại của Federer, Sinner gieo nỗi sợ khắp Wimbledon

Novak Djokovic và Jannik Sinner vừa cùng nhau tạo nên một đêm thi đấu bùng nổ tại vòng 4 Wimbledon, chính thức điền tên mình vào tứ kết.

Chiến thắng của hai siêu sao đã đẩy kịch tính giải đấu lên cao trào và trực tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử mới cho quần vợt thế giới.

Nole có 106 trận thắng tại Wimbledon

Djokovic lật đổ cột mốc vĩ đại của Federer

Đối đầu với "ngựa ô" Roman Safiullin (hạng 132 thế giới nhưng chơi với phong độ của top 40), Novak Djokovic đã phải trải qua một trận chiến nghẹt thở kéo dài gần 3 giờ rưỡi trước khi giành chiến thắng 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3.

Trận thắng này chính thức giúp Djokovic cán cột mốc 106 trận thắng đơn tại Wimbledon. Anh chính thức vượt qua huyền thoại Roger Federer (105 trận) để trở thành tay vợt nam có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu này. Đây cũng là lần thứ 17 Nole lọt vào tứ kết All England Club và là trận tứ kết Grand Slam thứ 66 trong sự nghiệp vĩ đại của anh.

Trận đấu chứng kiến khoảnh khắc Djokovic bị đẩy vào thế chân tường khi bị dẫn 2-5 trong set 1 và đối mặt với 2 set-point. Do thể lực bị bào mòn bởi nắng nóng cùng lối đánh bóng rất nặng từ vạch cuối sân của Safiullin, Nole đã chủ động thay đổi chiến thuật.

Anh liên tục sử dụng các pha giao bóng lên lưới (serve-and-volley) cùng những cú bỏ nhỏ (drop-shot) cực kỳ tinh tế để bẻ gãy nhịp độ đối thủ. Ngay cả khi nổi giận chửi thề ở set 3 và bị trọng tài cảnh cáo, Nole vẫn biết cách chuyển hóa áp lực thành động lực để bóp nghẹt đối thủ ở set quyết định.

"Sống sót để bứt phá đó là những gì tôi cảm nhận lúc này. Tâm trí chúng ta luôn đi lang thang, kiểm soát được nó trong những điểm số quan trọng chính là chìa khóa để chiến thắng. Tôi tự hào về các cột mốc lịch sử, nhưng hiện tại tôi chỉ tập trung tối đa vào việc hồi phục cơ thể", "The Djoker" nói sau trận thắng.

Jannik Sinner: Cỗ máy hủy diệt lạnh lùng ngày càng đáng sợ

Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số 1 Sinner tiếp tục phô diễn sức mạnh tàn nhẫn khi đè bẹp hiện tượng người Nhật Bản Shintaro Mochizuki với tỷ số 6-3, 7-6(0), 6-3 chỉ sau 2 giờ 26 phút.

Sinner thể hiện phong độ hoàn hảo tại Wimbledon

Nếu Djokovic thắng bằng bản lĩnh thì Sinner thắng bằng sự áp đảo tuyệt đối về uỷ lực. Tay vợt số 1 thế giới tung ra tới 15 cú ace, đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 82%. Những quả thuận tay (forehand) driling của Sinner găm thẳng xuống mặt cỏ với tốc độ khủng khiếp. Minh chứng rõ ràng nhất cho sự đáng sợ của Sinner chính là loạt tie-break trong set 2 khi anh hủy diệt đối thủ với tỷ số tuyệt đối 7-0. Sinner đang vận hành như một cỗ máy cơ học: chuẩn xác, lạnh lùng và hoàn toàn không có điểm yếu.

"Mochizuki chơi rất thấp và khó chịu trên mặt cỏ. Tôi đã chủ động chơi tấn công ép sân. Càng vào sâu giải đấu, áp lực càng lớn và bạn phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất nếu muốn bảo vệ ngôi vương'', phát biểu từ Sinner.

Đánh giá nhanh từ giới chuyên môn và huyền thoại

Huyền thoại John McEnroe (Bình luận trên BBC Sport): "Vượt qua kỷ lục của Federer tại thánh địa SW19 là điều không tưởng. Djokovic chơi bằng một cái đầu lạnh, và khi anh ấy bị dồn nén đến mức nổi giận, đó chính là lúc anh ấy kích hoạt phiên bản nguy hiểm nhất".

Chuyên gia Mats Wilander: "Sinner hiện tại mới là kẻ đáng sợ nhất tại London. Loạt tie-break 7-0 ở vòng 4 là một thông điệp đe dọa trực tiếp gửi tới tất cả các đối thủ. Cú đánh của cậu ấy trên mặt sân cỏ giờ đây có độ chính xác và sức nặng không thể cản phá".

Wimbledon đang chứng kiến cuộc chuyển giao thế hệ đầy kịch, một bên là tượng đài vĩ đại vừa xô đổ kỷ lục lịch sử, một bên là nhà vua trẻ tuổi đang phô diễn sức mạnh hủy diệt.