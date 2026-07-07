Tổng thống Trump & FIFA không cứu nổi tuyển Mỹ: Xóa thẻ cho Balogun vẫn thất bại cay đắng

Trước màn so tài giữa tuyển Bỉ và chủ nhà Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng ngày 7/7, FIFA tạo nên làn sóng tranh cãi khi bất ngờ đình chỉ án treo giò một trận của Folarin Balogun. Tiền đạo của tuyển Mỹ trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina và theo quy định thông thường phải nghỉ thi đấu ở vòng 1/8.

Balogun thi đấu ngay từ đầu cũng không thể giúp tuyển Mỹ đi tiếp

Tuy nhiên, cơ quan điều hành bóng đá thế giới đã viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật để tạm hoãn việc thi hành án phạt, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân. Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ, UEFA và nhiều chuyên gia khi cho rằng FIFA đã phá vỡ tiền lệ, làm tổn hại tính công bằng của giải đấu.

Dẫu vậy, màn trình diễn trên sân lại hoàn toàn trái ngược với những gì người hâm mộ Mỹ kỳ vọng. Được HLV Mauricio Pochettino xếp đá chính, Balogun gần như mất hút trước hàng phòng ngự kín kẽ của Bỉ. Tiền đạo 25 tuổi bị các hậu vệ đối phương phong tỏa, hiếm khi có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Balogun lại là pha xử lý thiếu chính xác khi anh tung cú sút đưa bóng vọt xà khi đã ở rất gần cầu môn.

Trong khi Balogun gây thất vọng, Bỉ thể hiện đẳng cấp vượt trội. Đại diện châu Âu kiểm soát thế trận, liên tục khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ Mỹ và ghi tới 4 bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số 4-1. Kết quả này đưa "Quỷ đỏ" giành vé vào tứ kết, còn đội chủ nhà Mỹ chính thức chia tay World Cup ngay trên sân nhà.

Màn xóa thẻ của FIFA với Balogun là sự việc gây tranh cãi lớn nhất World Cup năm nay

Thất bại của tuyển Mỹ cũng khiến những tranh cãi xung quanh quyết định của FIFA càng trở nên vô nghĩa. Việc "mở đường" cho Balogun trở lại không giúp đội bóng xứ cờ hoa thay đổi cục diện, trái lại còn khiến FIFA phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì một quyết định bị cho là thiếu nhất quán và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của World Cup 2026.

Nhất là khi vụ việc này được cho là có sự can thiệp từ Nhà Trắng. Theo Reuters và nhiều hãng tin quốc tế, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun. Đích thân người đứng đầu Nhà Trắng sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện này. Bên cạnh đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ cũng được cho là đã phối hợp với đội ngũ pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Mỹ để thúc đẩy quá trình kháng cáo.