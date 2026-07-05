Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic thể hiện uy quyền, Sinner đại chiến “ngựa ô” Nhật Bản

Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki: Khoảng 20h30, 5/7 (vòng 4 đơn nam Wimbledon)

Sinner đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc tại Wimbledon 2026 sau khởi đầu chưa thực sự hoàn hảo. Tay vợt số 1 thế giới vừa có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục trước Jenson Brooksby với chiến thắng 3-0, qua đó khẳng định anh đang dần tìm lại phiên bản tốt nhất trên mặt sân cỏ.

Sinner là số 1 giải đấu nhưng không nên chủ quan trước Mochizuki

Sau trận đấu, Sinner thừa nhận bản thân cảm thấy hài lòng hơn nhiều so với các vòng trước. Khả năng di chuyển, trả giao bóng và sự quyết đoán ở những game cuối trận đang giúp tay vợt người Ý tiến bộ rõ rệt qua từng vòng đấu.

Tuy nhiên, Sinner cũng đặc biệt cảnh giác trước đối thủ tiếp theo là Shintaro Mochizuki, hiện tượng bất ngờ của Wimbledon năm nay. Tay vợt Nhật Bản đang sở hữu chuỗi trận rất ấn tượng khi liên tiếp vượt qua vòng loại và tiến vào vòng 4 mà chưa từng bị đánh giá cao.

Điểm khiến Sinner dè chừng nằm ở lối chơi cực kỳ khó chịu của Mochizuki trên sân cỏ. Tay vợt Nhật Bản đánh bóng thấp, di chuyển nhanh và luôn chủ động tấn công ngay từ những pha chạm vợt đầu tiên. Chính Sinner cũng thừa nhận đây là mẫu tay vợt “rất nguy hiểm trên sân cỏ”.

Mochizuki vừa đánh bại Rafael Jodar với màn trình diễn giàu tốc độ và sự lì lợm. Trước đó, anh cũng thắng liên tiếp nhiều trận mà chỉ thua đúng 1 set kể từ vòng loại. Với tâm lý thoải mái của một “ngựa ô”, tay vợt Nhật Bản hứa hẹn sẽ tạo ra không ít khó khăn cho hạt giống số 1.

Dẫu vậy, khoảng cách đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn là rất lớn. Sinner đang sở hữu phong độ ổn định hơn hẳn, đặc biệt ở các game giao bóng và khả năng tăng tốc trong những thời điểm quyết định. Nếu duy trì chất lượng chơi bóng như trước Brooksby, tay vợt người Ý nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận.

Mochizuki đủ khả năng tạo ra một vài game đấu giằng co nhờ sự biến hóa và tốc độ, nhưng để tạo nên cú sốc trước ứng viên số 1 cho chức vô địch vẫn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 3-0.

Novak Djokovic - Roman Safiullin: Khoảng 19h, 5/7 (vòng 4 đơn nam Wimbledon)

Djokovic đang cho thấy hình ảnh cực kỳ ổn định tại Wimbledon 2026. Dù đôi lúc gặp khó ở vài set đấu đầu giải, tay vợt Serbia vẫn luôn biết cách tăng tốc đúng thời điểm để giành quyền vào vòng 4 lần thứ 18 trong sự nghiệp tại All England Club.

Ở vòng ba, Djokovic vượt qua Arthur Rinderknech sau 4 set với màn trình diễn giàu bản lĩnh. Tay vợt 39 tuổi tiếp tục duy trì hiệu suất giao bóng rất cao, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát thế trận cực kỳ ổn định ở những thời khắc quan trọng. Kinh nghiệm cùng bản lĩnh tại sân chơi Grand Slam vẫn là điểm khác biệt lớn nhất của chủ nhân 24 danh hiệu major.

Djokovic đang lấy lại uy quyền như thời đỉnh cao

Bên kia lưới, Safiullin đang trở thành hiện tượng thú vị của Wimbledon năm nay. Tay vợt Nga phải thi đấu từ vòng loại nhưng càng chơi càng hay. Anh lần lượt đánh bại Rublev, Van de Zandschulp rồi Joao Fonseca để ghi tên vào vòng 4 đầy thuyết phục.

Điểm mạnh của Safiullin nằm ở sức mạnh cuối sân cùng khả năng giao bóng khá ổn định. Trong trận thắng Fonseca, tay vợt Nga thậm chí không để đối thủ có nổi break point nào. Thể lực và sự lì lợm cũng giúp Safiullin trở nên rất khó chịu trong các trận đấu kéo dài.

Tuy nhiên, Djokovic vẫn ở đẳng cấp khác biệt. Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía tay vợt Serbia khi anh thắng cả 3 lần gặp trước đó mà chưa thua set nào. Với khả năng trả giao bóng quá tốt cùng kinh nghiệm vượt trội trên sân cỏ, Djokovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 3-0.

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: Khoảng 19h, 5/7 (vòng 4 đơn nữ Wimbledon)

Sabalenka sẽ đối mặt thử thách thực sự mang tên Naomi Osaka tại vòng 4 Wimbledon 2026. Tay vợt số 1 thế giới đang duy trì phong độ ổn định khi chưa thua set nào từ đầu giải, mới nhất là chiến thắng 6-4, 6-4 trước Jelena Ostapenko.

Sức mạnh giao bóng cùng những cú đánh uy lực vẫn là vũ khí giúp Sabalenka kiểm soát phần lớn các trận đấu. Tuy nhiên, sân cỏ chưa bao giờ là mặt sân mang đến sự áp đảo tuyệt đối cho tay vợt Belarus.

Trong khi đó, Osaka đang chơi thứ tennis rất thuyết phục tại London năm nay. Tay vợt Nhật Bản cũng chưa thua set nào và vừa vượt qua Daria Kasatkina khá dễ dàng. Khả năng giao bóng ổn định cùng tốc độ di chuyển tốt đang giúp Osaka ngày càng nguy hiểm hơn trên sân cỏ.

Lịch sử đối đầu hiện nghiêng mạnh về Sabalenka khi cô thắng 5 trong 6 lần gặp Osaka, bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp trong năm 2026. Dẫu vậy, đây sẽ là lần đầu hai tay vợt chạm trán nhau tại Wimbledon.

Với phong độ hiện tại, giới chuyên môn đánh giá đây nhiều khả năng sẽ là màn đôi công rất hấp dẫn. Osaka đủ sức gây khó khăn nhờ khả năng phản công nhanh và những cú đánh giàu tốc độ, nhưng Sabalenka vẫn được xem nhỉnh hơn nhờ sự ổn định và bản lĩnh ở các thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-1.