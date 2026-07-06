Medvedev vượt Djokovic, Swiatek nhận cú sốc tụt hạng (Bảng xếp hạng tennis 6/7)

ATP: Medvedev vượt Djokovic, Sinner vẫn thống trị

Wimbledon 2026 đang tạo ra nhiều biến động trên bảng xếp hạng ATP. Daniil Medvedev tăng 2 bậc lên hạng 7 thế giới với 3.670 điểm, chính thức vượt Novak Djokovic. Dù đã vào tứ kết Wimbledon, Djokovic vẫn bị trừ 400 điểm do phải bảo vệ thành tích cao mùa trước và hiện còn 3.360 điểm.

Djokovic (bên trái) vẫn giữ hạng 8 thế giới nhưng đã bị Medvedev (bên phải) vượt qua

Ở nhóm đầu, Jannik Sinner tiếp tục giữ ngôi số 1 ATP với 11850 điểm dù mất tới 1600 điểm. Carlos Alcaraz không tham dự giải cũng bị trừ 1300 điểm nhưng vẫn đứng thứ 2 thế giới.

Alexander Zverev củng cố vị trí số 3 ATP sau khi được cộng thêm 190 điểm nhờ vào vòng 4 Wimbledon. Trong khi đó, Felix Auger-Aliassime giữ hạng 4, thứ hạng cao nhất sự nghiệp còn Alex de Minaur vào top 5 ATP.

WTA: Swiatek rơi tự do, Gauff và Pegula bứt phá

Bảng xếp hạng WTA tuần này chứng kiến cú sốc lớn mang tên Iga Swiatek. Tay vợt Ba Lan cũng là đương kim vô địch của giải bị loại từ vòng 3 Wimbledon và mất tới 1.870 điểm, qua đó rơi từ hạng 3 xuống số 6 thế giới.

Swiatek tụt hạng sau khi bị loại sớm tại Wimbledon năm nay

Ngược lại, Coco Gauff tăng 3 bậc lên hạng 4 WTA sau khi vào tứ kết Wimbledon. Đồng hương của cô là Jessica Pegula cũng leo lên vị trí số 3 thế giới với 6301 điểm.

Ngoài ra, Naomi Osaka tăng lên hạng 13 WTA nhờ hành trình vào tứ kết Wimbledon, còn Alexandra Eala gây chú ý khi tăng 4 bậc lên hạng 28 thế giới.

Trong khi đó, Amanda Anisimova mất 1170 điểm và tụt xuống hạng 7 WTA, còn Clara Tauson rơi 5 bậc do bị loại sớm tại Wimbledon.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 11.850 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 8.160 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 7.380 4 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.740 5 Alex de Minaur (Úc) 27 +1 4.110 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 -1 3.770 7 Daniil Medvedev (Nga) 30 +2 3.670 8 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 3.360 9 Flavio Cobolli (Ý) 24 +1 3.260 10 Taylor Fritz (Mỹ) 28 -3 3.165 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 2.810 12 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +2 2.510 13 Casper Ruud (Na Uy) 27 -1 2.435 14 Lorenzo Musetti (Ý) 24 +1 2.315 15 Learner Tien (Mỹ) 20 +2 2.270 16 Andrey Rublev (Nga) 28 -3 2.230 17 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +2 2.230 18 Luciano Darderi (Ý) 24 -2 2.210 19 Jakub Mensik (CH Séc) 20 -1 2.205 20 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 +3 2.160 21 Valentin Vacherot (Monaco) 27 -1 2.138 22 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 -1 2.110 23 Arthur Fils (Pháp) 22 +1 1.990 24 Tommy Paul (Mỹ) 29 +1 1.975 25 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 +1 1.927 26 Karen Khachanov (Nga) 30 -4 1.780 27 João Fonseca (Brazil) 19 0 1.710 28 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 0 1.683 29 Ugo Humbert (Pháp) 28 +1 1.575 30 Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 26 +2 1.460

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Aryna Sabalenka (Belarus) 28 0 8.550 2 Elena Rybakina (Kazakhstan) 27 0 8.143 3 Jessica Pegula (Mỹ) 32 +1 6.301 4 Coco Gauff (Mỹ) 22 +3 5.299 5 Mirra Andreeva (Nga) 19 0 5.293 6 Iga Świątek (Ba Lan) 25 -3 4.539 7 Amanda Anisimova (Mỹ) 24 -1 4.353 8 Elina Svitolina (Ukraine) 31 0 4.351 9 Karolína Muchová (CH Séc) 29 0 4.298 10 Victoria Mboko (Canada) 19 0 3.580 11 Marta Kostyuk (Ukraine) 24 +2 3.386 12 Linda Nosková (CH Séc) 21 0 3.359 13 Naomi Osaka (Nhật Bản) 28 +1 3.146 14 Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29 -3 2.845 15 Iva Jovic (Mỹ) 18 +1 2.636 16 Jasmine Paolini (Ý) 30 +1 2.593 17 Sorana Cîrstea (Romania) 36 +1 2.535 18 Diana Shnaider (Nga) 22 -3 2.458 19 Ekaterina Alexandrova (Nga) 31 0 2.301 20 Anna Kalinskaya (Nga) 27 0 2.300 21 Marie Bouzková (CH Séc) 27 +1 2.019 22 Maja Chwalińska (Ba Lan) 24 -1 2.004 23 Madison Keys (Mỹ) 31 -1 1.964 24 Leylah Fernandez (Canada) 23 0 1.784 25 Elise Mertens (Bỉ) 30 +2 1.758 26 Emma Navarro (Mỹ) 25 0 1.674 27 Anastasia Potapova (Áo) 25 +1 1.666 28 Alexandra Eala (Philippines) 21 +4 1.666 29 Jeļena Ostapenko (Latvia) 29 +2 1.592 30 Clara Tauson (Đan Mạch) 23 -5 1.574