Hấp dẫn tennis Wimbledon: Trận của Zverev gặp sự cố, mỹ nhân Philippines dừng bước

Trận của Zverev dời lịch vì giờ giới nghiêm

Chạm trán Jiri Lehecka, Alexander Zverev thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-4, 7-6 trong 2 set đầu sau 96 phút. Sau đó, Lehecka dành khoảng thời gian nghỉ giải lao tương đối dài để đi vệ sinh, khiến set thứ 3 chỉ bắt đầu lúc 22h32 giờ địa phương.

Zverev không thể hoàn thành trận đấu vì quy định giờ giới nghiêm

Thời điểm tỷ số đang là 3-3, trọng tài quyết định dừng trận đấu lúc 22h56 để tuân thủ quy định về giờ giới nghiêm ở Wimbledon. Theo đó, các trận đấu không được diễn ra sau 23h giờ địa phương. Dự kiến, Zverev và Lehecka sẽ trở lại sân Trung tâm thi đấu nốt vào hôm nay nhưng chưa có thời gian cụ thể, do còn phụ thuộc vào các trận đấu khác.

Fritz và á quân Roland Garros vào tứ kết

Chạm trán hạt giống số 5 Alex De Minaur, hạt giống số 9 Flavio Cobolli nhập cuộc vô cùng tự tin và tỏ ra vượt trội đối thủ. Kết quả, đương kim á quân Roland Garros giành chiến thắng 7-5, 7-6, 6-3 sau 3 set để ghi danh vào tứ kết. Đối thủ của Cobolli là Arthur Fery, tay vợt chỉ dự giải với suất đặc cách nhưng vừa bất ngờ đánh bại Grigor Dimitrov.

Chung niềm vui với Cobolli, hạt giống số 6 Taylor Fritz cũng vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik 3-0 (7-6, 6-4, 6-4).

Sao Philippines Eala dừng bước

Alexandra Eala đang là cái tên gây ấn tượng ở nội dung đơn nữ khi đánh bại hạt giống số 3 Iga Swiatek. Dù vậy chạm trán hạt giống số 13 Jasmine Paolini tại vòng 4, tay vợt người Philippines không thể gây bất ngờ. Sau 3 set, á quân Wimbledon 2024 đánh bại Eala với tỷ số 6-4, 4-6, 6-3 để ghi danh vào tứ kết.