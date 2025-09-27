Video tennis Sinner - Atmane: 3 set nghẹt thở, bản lĩnh lên tiếng (China Open)

Sinner đã đánh bại Atmane cách đây 1 tháng tại Cincinnati và đã nằm lòng cách chơi của đối thủ người Pháp. Do đó không mất nhiều thời gian để Sinner xác lập lợi thế, Atmane thắng khá vất vả ván cầm giao đầu tiên và đến ván thứ 2 thì mất break, ván này Sinner trả giao rất tốt để dẫn 40-30 và đoạt game sau một cú volley trái tay.

Jannik Sinner gặp không ít khó khăn

Dù vậy Sinner vẫn có cách để khiến mọi thứ trở nên không dễ dàng cho chính mình. Sau khi phải cứu 2 break ở ván kế tiếp, Sinner bỏ lỡ 2 điểm break ở ván 9 và sang ván sau phải cứu 3 điểm break dành cho Atmane do đánh thuận tay cuối sân ra ngoài quá nhiều. Atmane dù vậy không tận dụng được điểm break nào, và Sinner chốt hạ set 1 sau một cú ace để thắng 6-4.

Bước sang set 2, Atmane thi đấu quật cường. Anh bất ngờ thắng Sinner với tỷ số 7-5. Ở set đấu này, tay vợt người Italia mắc nhiều lỗi khi có tới 3 lần mất break.

Sang set 3 quyết định, Atmane lại không thể chơi tốt như vậy. Trong khi đó, Sinner lại chơi thăng hoa, qua đó thắng Atmane với tỷ số 6-0.

Thắng lợi vất vả này đưa Sinner vào tứ kết China Open. Đối thủ của anh sắp tới sẽ là Marozsan.