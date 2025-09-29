Tennis đỉnh cao ở châu Á: Alcaraz chạm trán Ruud, Zverev đụng độ Medvedev

⚔️ Carlos Alcaraz và Casper Ruud: Khoảng 16h, 29/9 (bán kết đơn nam Japan Open)

Alcaraz, đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với mạch thắng đáng nể, mới nhất là chiến thắng 6-2, 6-4 trước Brandon Nakashima. Đây đánh dấu cuộc chạm trán thứ 6 giữa Alcaraz và Ruud, với kết quả hiện tại 4-1 nghiêng về Alcaraz, dù Ruud thắng ở lần gặp gần nhất tại ATP Finals năm ngoái.

Alcaraz có thể thắng Ruud sau 2 set

Ruud, hạt giống số 4, cũng đang chơi rất ấn tượng tại giải khi đánh bại dễ dàng Aleksandar Vukic 6-3, 6-2. Tuy nhiên, để ngăn chặn chuỗi phong độ cao của Alcaraz là điều rất khó. Alcaraz được ví von như Rafael Nadal với khả năng thi đấu tập trung và bản lĩnh đáng kinh ngạc ở giai đoạn quan trọng của giải đấu. Giới chuyên gia đều đánh giá Alcaraz sáng cửa thắng bởi phong độ thăng hoa và sự đa dạng kỹ thuật nổi bật.

🎯 Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-0. Phong độ của Alcaraz đang ở mức đỉnh cao với 64 thắng/70 trận mùa này, anh cho thấy sự kiểm soát áp đảo bằng những cú đánh uy lực và tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Ruud là đối thủ rất đáng gờm nhưng vẫn chưa có nhiều lợi thế trong các lần đối đầu gần đây với Alcaraz.

⚔️ Daniil Medvedev - Alexander Zverev: Khoảng 19h30, 29/9 (tứ kết China Open)

Medvedev, hạt giống số 8 của giải, đang có dấu hiệu hồi phục phong độ sau mùa giải 2025 không như ý với sự thay đổi ban huấn luyện. Anh vừa dễ dàng vượt qua Alejandro Davidovich Fokina 6-3, 6-3 để vào tứ kết và đang tràn đầy tự tin.

Medvedev được đánh giá cao hơn Zverev dù đang có thứ hạng thấp hơn

Zverev, hạt giống số 2, cũng vừa vượt qua Corentin Moutet 7-5, 3-6, 6-3 sau trận đấu nhiều cảm xúc. Đây là lần thứ 21 hai tay vợt đối đầu, trong đó Medvedev dẫn 13-7 và thắng 4 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng 6-4, 6-3 tại bán kết China Open cách đây 2 năm.

Hai tay vợt hiểu rõ lối chơi của nhau, sẽ không có nhiều bất ngờ về chiến thuật. Trận đấu hứa hẹn nhiều pha đánh bền bỉ và kịch tính, với Medvedev sẽ tập trung khai thác điểm yếu trái tay của Zverev trong những pha bóng quyết định.

🎯 Dự đoán kết quả: Ưu thế nghiêng về Daniil Medvedev nhờ phong độ đang cải thiện và lịch sử đối đầu tốt hơn, tay vợt Nga có khả năng thắng 2-1 để giành vé vào bán kết China Open.

⚔️ Jannik Sinner - Fabian Marozsan: Khoảng 13h30, 29/9 (tứ kết China Open)

Sinner vừa vượt qua Terence Atmane sau 3 set (6-4, 5-7, 6-0) để nối dài chuỗi 13 lần liên tiếp vào tứ kết sân cứng. Anh là một trong những tay vợt có cú đánh uy lực và ổn định nhất hiện nay, luôn giữ được phong độ tốt ở các giải lớn.

Sinner lần thứ hai gặp tay vợt Hungary

Đây là lần gặp thứ 2 giữa Sinner và Marozsan. Lần trước tại Halle năm ngoái, Sinner thắng 6-4, 6-7, 6-3. Marozsan khó tạo ra bất ngờ lần này do sự chênh lệch lớn về trình độ và kinh nghiệm thi đấu.

Marozsan nổi tiếng với kỹ thuật drop shot (bỏ nhỏ) rất tốt, có thể gây khó khăn cho các tay vợt tấn công nhưng nhiều khả năng khó duy trì được áp lực lâu dài trước Sinner.

🎯 Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0 nhờ sức mạnh, sự ổn định và kinh nghiệm vượt trội, đi tiếp vào bán kết China Open 2025.