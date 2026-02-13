Djokovic bị chỉ trích vô học

Những năm qua, đời sống cá nhân của Djokovic không yên ả tại quê nhà Serbia khi cựu số một thế giới phản đối Tổng thống Aleksandar Vucic. Trên truyền thông và mạng xã hội, Djokovic công khai ủng hộ tầng lớp sinh viên tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn nhắm vào ông Vucic, với cáo buộc tham nhũng trong chính quyền đương nhiệm.

Gần đây nhất tại Australia Mở rộng, Djokovic lại khiến người Serbia dậy sóng bằng thông điệp trong buổi họp báo sau trận chung kết: "Gửi tới người dân Serbia: công lý và sự thật luôn thắng. Hãy để điều đó trường tồn". Bình luận này của tay vợt 38 tuổi vấp phải phản ứng gay gắt từ bà Mihajlovic.

"Thật đáng thương. Dù cậu ấy là VĐV vĩ đại cỡ nào, ai sẽ nghe theo lời của một người mới chỉ gần hoàn thành bậc tiểu học và bị đuổi khỏi trường trung học", bà Mihajlovic chỉ trích thậm tệ Djokovic trên truyền thông Serbia hôm 11/2. "Cậu ấy muốn lãnh đạo đất nước ư? Chắc phải nhờ tới con cái của mình cho một chiến dịch tranh cử thôi".

Cựu Phó Thủ tướng Serbia, Zorana Mihajlovic chỉ trích Djokovic trên truyền thông. Ảnh: Sportal

Tại Serbia, Mihajlovic từng nhiều năm làm việc trong Đảng Tiến bộ cùng ông Vucic. Bà giữ chức Phó Thủ tướng giai đoạn 2014-2022. Sau đó, bà Mihajlovic thành lập một phong trào riêng, gọi là "Luôn vì Serbia", với mục tiêu thay thế cho chế độ hiện tại cùng quan điểm cải thiện mối quan hệ với Liên minh châu Âu.

Djokovic đã rời Serbia để đến Hy Lạp, định cư tại một vùng ngoại ô ở thủ đô Athens trong vài tháng qua. Hai người con của Nole là Stefan, 11 tuổi, và Tara, tám tuổi, đang theo học tại một trường quốc tế của Anh quốc. Theo truyền thông Hy Lạp, Djokovic được cấp phép xây dựng tổ hợp đa năng, gồm hơn 20 sân quần vợt, pickleball và padel. Dự án ước tích có chi phí khoảng 23 triệu USD.

Báo chí Serbia cho rằng, Nole phải thay đổi hộ khẩu vì anh đang bị Tổng thống Vucic nhắm vào do ủng hộ phe đối lập. Không ít người cho rằng, Djokovic muốn làm suy yếu chính quyền hiện tại để dần hiện thực hóa mưu đồ chính trị dài hạn, đó là giữ vị trí lãnh đạo đất nước.

Năm ngoái ở Australia Mở rộng, Djokovic đã dành tặng một chiến thắng của anh cho một sinh viên bị ô tô đâm trúng khi đang biểu tình.