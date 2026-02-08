Nóng nhất thể thao sáng 8/2: Chú Nadal gửi lời cảnh báo tới Alcaraz và Sinner

Chú Nadal gửi lời cảnh báo tới Alcaraz và Sinner

Toni Nadal, chú của huyền thoại Rafael Nadal vừa gửi lời cảnh báo với Sinner và Alcaraz về sự nguy hiểm của Zverev. "Zverev đang trở thành đối thủ khó chịu với Alcaraz và Sinner. Cậu ấy chắc chắn đang chơi tốt hơn Djokovic. Nếu Zverev thắng trận bán kết Australian Open, cậu ấy sẽ giành chức vô địch. Zverev chỉ thiếu đi một chút tự tin. Cậu ấy đang chịu áp lực quá lớn vì vẫn đang đi tìm danh hiệu Grand Slam đầu tiên".

Usain Bolt tin Hamilton có thể trở lại

Mặc dù kết thúc mùa giải 2025 với thành tích cực tệ nhưng Lewis Hamilton vẫn được Usain Bolt đặt niềm tin trong mùa giải 2026. "Một người biết cách vươn tới đỉnh cao luôn tìm ra cách để trở lại vị trí cũ. Lewis cũng như vậy, thời gian đầu với Ferrari sẽ rất khó khăn nhưng kể từ năm tới, cậu ấy sẽ khiến tất cả phải trầm trồ".

"Ông trùm" gạ sao bóng bầu dục bỏ nghề

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao của môn bóng bầu dục Maxx Crosby tiết lộ được chủ tịch của UFC, Dana White mời gọi tham dự sàn võ UFC rất nhiều lần. White tin rằng Crosby có thể trở thành nhà vô địch hạng nặng trong tương lai.

Raducanu lỡ hẹn với danh hiệu tiếp theo

Emma Raducanu đã rất gần với danh hiệu đầu tiên kể từ sau US Open 2021 nhưng mỹ nhân người Anh lại bỏ lỡ. Raducanu để thua chóng vánh 0-6 và 0-2 trước Oleksandra Oliynykova trong trận chung kết Transylvania Open. Trong trận đấu, Raducanu đã phải một lần xin dừng trợ giúp y tế.

Anthony Davis sớm phải nghỉ hết mùa

Theo thông báo từ CLB Washington Wizards, Anthony Davis sớm phải nghỉ hết mùa do 2 chấn thương ở tay và đùi. Cầu thủ này sẽ được cho nghỉ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Điểm đáng chú ý là Davis mới vừa mới chuyển tới Wizards từ Dallas Mavericks. Như vậy, Washington Wizards sẽ không có một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất đội tới hết mùa giải.