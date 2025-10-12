Đỉnh cao MMA Việt Nam: Lý Huỳnh "giã gạo" đối thủ, "Đầu bếp" 2 đấm đã gục

Tối 11/10 tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), sự kiện MMA LION Championship 26 đã mang đến đêm thi đấu mãn nhãn với nhiều trận đại chiến hấp dẫn, trong đó tâm điểm là cú knock-out đẳng cấp của Lý Văn Huỳnh trước Đỗ Thành Chương, bên cạnh những pha đo ván chớp nhoáng và các trận đấu gay cấn ở các hạng cân khác.

🥊 Lý Văn Huỳnh hủy diệt Đỗ Thành Chương

Trận đấu được chờ đợi giữa hai võ sĩ hàng đầu hạng 77kg đã diễn ra với thế trận căng thẳng ngay từ những phút đầu, khi Đỗ Thành Chương áp sát phòng thủ chặt chẽ, làm lu mờ các kỹ thuật đá chân trái sở trường của Lý Văn Huỳnh. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1998 người miền Trung không đơn giản chỉ có cú đá chân, anh nhanh chóng tung ra cú đấm tay trái chính xác làm đối thủ giật mình, tạo thời cơ bứt phá.

Lý Huỳnh mạnh nhất là chân trái nhưng ở trận vừa rồi, anh chứng minh đánh tay cũng rất tốt

Chỉ sau 1 phút 34 giây hiệp 2, Lý Huỳnh với kỹ năng ground-and-pound (đè lên người đối thủ, tung đấm) sắc sảo đã hạ gục hoàn toàn đối phương, đánh dấu chiến thắng knock-out uy lực và khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vô địch hạng cân này.

Đây cũng là lần thứ ba Lý Văn Huỳnh bước vào trận tranh đai vô địch của LION Championship, bước tiến quan trọng trên con đường chinh phục đỉnh cao MMA Việt Nam hạng 77kg.

⚡ "Đầu bếp" Đinh Văn Khuyến knock-out nhanh kẻ thách thức

Trong một màn trình diễn "chớp nhoáng", Đinh Văn Khuyến đã khiến chàng "Đầu bếp" Bùi Đình Khải, người nổi tiếng với phong cách ra đòn máu lửa gục ngã chỉ sau 16 giây. Kết hợp hai cú đấm tay sau bén nhọn, Khuyến không cho đối thủ một cơ hội nào, hoàn toàn áp đảo và tạo nên một trong những pha knock-out nhanh nhất lịch sử LION Championship.

"Đầu bếp" Đình Khải (quần xanh) gây thất vọng lớn, Văn Khuyến (quần đỏ) xứng đáng được ca ngợi

🌏 Trận giao hữu quốc tế MMA Striking (đánh đứng) 68kg nóng bỏng

Trần Quốc Tuấn, nhà vô địch Muay Thái quốc tế có màn ra mắt đầy thử thách trước võ sĩ trẻ Vorapon Jayamram từ Thái Lan. Với tổ hợp đòn đấm và đá chân sắc sảo cùng tâm lý vững vàng, Vorapon giữ thế trận an toàn và vượt qua Trần Quốc Tuấn bằng điểm đồng thuận sau ba hiệp đấu giằng co.

Quốc Tuấn (quần đỏ) lép vế hơn đối thủ tới từ Thái Lan sau 3 hiệp đấu

✨ Các điểm nhấn khác tại LION Championship 26

Trận đấu nữ hạng 56kg kết thúc bất ngờ với chiến thắng knock-out kỹ thuật của Trần Lê Phi Khanh trước Võ Vũ Lê ở những giây cuối hiệp 2, tạo thêm màu sắc hấp dẫn cho hạng cân nữ.

Ở hạng 56kg MMA Pro. Phạm Văn Hào thắng Trần Văn Trọng (tính điểm).

Nguyễn Văn Lâm giành danh hiệu MMA Striking hạng 65kg với lối đánh áp đảo kỹ thuật và sức mạnh, vượt qua tài năng trẻ Lưu Huy Đức sau ba hiệp kịch tính.

Kpa Thuân giành chiến thắng bằng điểm đồng thuận trước Nguyễn Tấn An ở bán kết MMA Striking 60kg sau loạt đòn đấm và quật liên tiếp đầy áp lực.

Phan Trọng Hiếu cũng đánh bại Trần Vĩ Quang bằng điểm đồng thuận trong trận bán kết 60kg MMA Striking sau một cuộc so tài đầy đen tài và phản đòn chính xác.

Trần Huy Hải với cú đấm "Tay sau sấm sét" hạ gục Võ Tiến Đạt bằng knock-out ở hiệp 2, trong hạng cân MMA Striking 56kg.