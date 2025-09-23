Mỹ nhân MMA bẻ gãy tay chính mình gây sốc làng võ thuật thế giới

Tuần qua, làng võ thuật thế giới trải qua những khoảnh khắc khá rùng rợn. Tại Mỹ, một nữ võ sĩ Brazil Jiujitsu gặp tai nạn hi hữu khi tự bẻ gãy tay chính mình trong lúc siết đòn. Trong khi đó, tại Brazil, một trọng tài bị cộng đồng võ thuật chỉ trích dữ dội vì sự tắc trách suýt gây nguy hiểm tính mạng võ sĩ.

Emily Hansen (tóc đen) gãy tay sau tình huống thực hiện kĩ thuật siết cổ đối thủ Amanda Mazza (tóc vàng)

😱 Mỹ nhân MMA gây sốc khi… tự bẻ gãy tay mình trên sàn đấu

Sự kiện CFFC BJJ 15 tại Philadelphia (Mỹ) chứng kiến cú sốc khó tin, nữ võ sĩ xinh đẹp Amanda Mazza trong lúc thực hiện đòn khóa cổ sau (rear-naked choke) trước Emily Hansen đã vô tình tạo lực xoắn quá mạnh, khiến cánh tay của chính mình gãy gập ngay trên sàn.

Khán giả lẫn đối thủ chết lặng khi nghe rõ tiếng xương gãy. Trọng tài lập tức dừng trận và xử thắng cho Hansen. Mazza phải rời sân trong tình trạng chấn thương nặng, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan. Từ giường bệnh, cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ và khẳng định: “Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, đây chỉ là bước khởi đầu cho một phiên bản hung hăng và bền bỉ hơn của tôi”.

Khoảnh khắc ấy khiến cộng đồng võ thuật rúng động, nhiều người gọi đây là “nỗi sợ mới được mở khóa”, tai nạn chưa từng thấy trong làng BJJ chuyên nghiệp.

Willian Prado (quần đỏ) gặp nguy hiểm vì sự chậm chạp của trọng tài

🤬 Trọng tài “chậm như rùa”, võ sĩ suýt mất mạng sau cú đá đầu

Tại sự kiện Shooto Brasil 132 (Rio de Janeiro), người hâm mộ lại phẫn nộ trước cách điều hành của trọng tài. Trong trận đấu giữa Joao Oliveira và Willian Prado, Oliveira tung cú head kick (đá vào vùng đầu đối thủ) chuẩn xác ở hiệp 3 khiến Prado ngã gục, gần như bất tỉnh.

Lẽ ra trận đấu phải dừng ngay lập tức, nhưng trọng tài đứng im, không can thiệp. Prado nằm bất động, buộc Oliveira dù không muốn vẫn phải tung thêm vài cú đấm cho đến khi trọng tài muộn màng nhảy vào. Hình ảnh ấy khiến fan phẫn nộ: “Một số trọng tài MMA xứng đáng ngồi tù”, một bình luận gay gắt trên mạng xã hội.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự tắc trách này không chỉ gây nguy hiểm mà còn làm mất niềm tin vào công tác điều hành các giải đấu.