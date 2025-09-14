Trương Cao Minh Phát hạ cao thủ Ireland, "McGregor Việt" đòi nợ vỡ oà ở MMA Việt

Tối 13/9, tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, sự kiện MMA LION Championship (LC) 26, chứng kiến những màn so tài nghẹt thở, từ MMA Pro (chuyên nghiệp) đến MMA Striking (đánh đứng), mang đến cho khán giả 7 trận đấu mãn nhãn và đầy bất ngờ.

Tiến Phát (quần xanh) chiến thắng ở trận mở màn

Hai trận đấu đầu tiên khiến khán giả vỡ òa bởi kịch tính. Nguyễn Tiến Phát thể hiện đẳng cấp của võ sĩ dày dạn kinh nghiệm khi vượt qua Đỗ Nguyễn Minh Quyền bằng điểm số, trong khi đại diện Campuchia Von Kimcheng hạ Phan Vũ Bảo với những cú chân và đánh gối chuẩn xác. Tiếp đó, Võ Minh Nghĩa mở màn cho loạt knock-out của sự kiện khi hạ gục Tha Vanthorn bằng một cú đòn tay chính xác, khiến khán giả đông đảo ở nhà thi đấu Tây Hồ đứng dậy reo hò.

MMA Pro bùng nổ: Trung Hải gọi đích danh "nợ cũ"

Ngay sau đó, Nguyễn Trung Hải mang đến trận đấu mãn nhãn thể thức MMA Pro khi khống chế Nguyễn Quốc Huy trên sàn và tung loạt đòn giã gạo (ground-and-pound) sấm sét.

Trung Hải (quần xanh) thắng thuyết phục khi đè đối thủ ra mà đấm

Sau chiến thắng, Trung Hải không ngần ngại gọi tên Nguyễn Ngọc Thức, võ sĩ từng thua anh bằng đòn siết cổ ở LION Championship 21, mở ra một cuộc đối đầu trong tương lai giữa hai ngôi sao trẻ đầy triển vọng.

Danh Quốc, võ sĩ mệnh danh "McGregor Việt" đòi nợ thành công

Trong trận đấu hạng 60kg, Danh Quốc và Nguyễn Hợp Hải cống hiến cho khán giả một cuộc đối đầu kịch tính kéo dài ba hiệp. Ban đầu, Hợp Hải gây ra không ít khó khăn với các cú đòn dồn dập, nhưng thể lực suy giảm dần khiến anh thất thế trước những cú lên gối và đòn kéo xuống sàn chính xác của Danh Quốc.

Danh Quốc (quần xanh) có màn đòi nợ thành công trước Hợp Hải (quần đỏ)

Đại diện Raptor MMA kết thúc trận đấu bằng cơn mưa đòn chỏ, buộc trọng tài phải dừng trận đấu vì chấn thương của Hợp Hải. Chiến thắng này giúp Danh Quốc đòi lại món nợ thua điểm cách đây hai năm, khẳng định biệt danh "McGregor Việt" không phải chỉ để gọi cho vui.

"Kim Mao Sư Vương" Trọng Kim vượt qua tài năng trẻ

Trận đấu giữa lão tướng Trần Trọng Kim và tài năng trẻ Nguyễn Phú Thịnh khiến khán giả vỡ òa bởi tinh thần cống hiến và những pha đổi đòn liên tục. Sau những hiệp đấu đầy kịch tính, Trọng Kim giành chiến thắng nhờ tỉ lệ tấn công chính xác vượt trội, minh chứng cho kinh nghiệm và bản lĩnh của "Kim Mao Sư Vương".

"Kim Mao Sư Vương" Trọng Kim (quần đỏ) và Phú Thịnh (quần xanh) chơi trận đấu đúng tinh thần võ thuật

Trương Cao Minh Phát hạ gục cao thủ Ireland

Trận đấu tâm điểm LION Championship 26, nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới Trương Cao Minh Phát đối đầu Aaron Clarke, võ sĩ Ireland sở hữu đòn tay và đòn chân rất mạnh và từng 2 lần vô địch ISKA Kickboxing Ireland.

Trương Cao Minh Phát (quần đỏ) cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch thế giới

Minh Phát chiếm ưu thế ngay từ hiệp một với những cú chân trái sấm sét, làm tê liệt vũ khí lợi hại nhất của Clarke, trước khi tung ra đòn tay chuẩn xác. Dù Clarke liên tục dồn ép, Minh Phát vẫn chứng tỏ sức mạnh, sự chính xác và hiệu quả, giành chiến thắng chung cuộc, khép lại một đêm thi đấu đầy cảm xúc.