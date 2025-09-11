Võ sĩ Muay đầu tiên hạ được Duy Nhất, sắp "đại náo" sàn đấu MMA Việt Nam

Ngày 13/9 tới đây, tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), Trương Cao Minh Phát, võ sĩ Muay Thái số một Việt Nam hiện tại, sẽ chính thức có màn ra mắt trong lồng sắt MMA tại sự kiện LION Championship 26. Đối thủ của anh là một võ sĩ châu Âu, hứa hẹn tạo nên một trong những trận đấu tâm điểm của đêm thi đấu.

Trương Cao Minh Phát (bên trái) ra mắt MMA LION bằng trận đấu theo thể thức đánh đứng với AAron Clarke (bên phải)

🥊 “Người lật đổ tượng đài” của Muay Việt Nam

Sinh năm 1995 tại Lâm Đồng, Trương Cao Minh Phát được mệnh danh là “người lật đổ tượng đài” khi lần lượt hạ knock-out “Buakaw Việt Nam” Võ Văn Đài, quật ngã Nguyễn Doãn Long và đặc biệt là chiến thắng trước “Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất vào năm 2019, người thống trị Muay Việt Nam suốt 12 năm liền.

Không chỉ gặt hái thành công trong nước, Minh Phát còn đi vào lịch sử khi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBC Muay Thái thế giới vào tháng 11/2023, sau khi hạ knock-out võ sĩ Iran Mostafa Armand. Trước đó, anh cũng từng giành đai WBC quốc tế và nhiều lần vô địch quốc gia.

Để có được vị thế hôm nay, Minh Phát từng trải qua những tháng ngày gian khó, sống xa quê, bươn chải bằng nhiều nghề để nuôi giấc mơ võ thuật, thậm chí có lúc phải ngủ tại phòng tập. Quyết tâm ấy đã giúp anh trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt. Nhờ bản lĩnh và ý chí, Minh Phát ngày càng khẳng định tên tuổi, trở thành trụ cột của làng Muay Việt Nam.

🦁 Lấn sân sang MMA LION Championship

Dù thành danh ở Muay Thái, Minh Phát đang dành nhiều thời gian tập luyện MMA, và anh sẽ ra mắt khán giả LION Championship vào ngày 13/9. Với nền tảng kỹ thuật đòn tay, gối chỏ và sự lì lợm trên sàn đấu, anh được kỳ vọng sẽ trở thành “ẩn số khó nhằn” tại đấu trường mới.

LC26 sẽ là lần đầu tiên võ sĩ 30 tuổi bước lên sàn MMA. Tuy nhiên, ở màn chạm trán với võ sĩ châu Âu sắp tới, Minh Phát và AAron Clarke (Ireland) sẽ chỉ so tài ở thể thức đánh đứng.

Clarke cũng là chuyên gia đánh đứng, từng có kinh nghiệm trên các võ đài chuyên nghiệp ở khắp các châu lục khác nhau, Clarke có thể được xem là một trong những tay đấm nước ngoài đẳng cấp cao nhất từng xuất hiện tại LION Championship.

Từ 2 chiếc đai vô địch quốc gia (Ireland), cho tới trận đấu "cân tài cân sức", chỉ chịu thua tay đấm nổi tiếng Nhật Bản Yuki Yoza bằng tính điểm, Clarke cho thấy anh không phải đối thủ dễ chịu.

Trương Cao Minh Phát sẽ không được phép mắc bất cứ một sai lầm nào trong trận đấu tới đây, nếu không muốn có kỷ niệm đầu đáng quên trong lồng bát giác.

LC26 quy tụ 7 cặp đấu đỉnh cao, trong đó màn ra mắt của Trương Cao Minh Phát là tâm điểm khép lại đêm thi đấu. Với tinh thần quyết chiến, tay đấm quê Lâm Đồng hứa hẹn mang đến những pha ra đòn bùng nổ, tiếp tục khẳng định vị thế “người mở đường” cho võ nền Việt trên bản đồ quốc tế.