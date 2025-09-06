Đỉnh cao bóng chuyền nữ thế giới: "Chân dài" Thổ Nhĩ Kỳ hạ Nhật Bản lấy vé chung kết

🏐 Nhật Bản thua ngược Thổ Nhĩ Kỳ, lỡ vé chung kết thế giới

Cuộc chạm trán giữa Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 4 thế giới) và Nhật Bản (hạng 5) diễn ra hấp dẫn ngay đầu trận. Tiếp đà thăng hoa sau màn ngược dòng 5 set thắng Hà Lan ở tứ kết, Nhật Bản áp đảo đối thủ và bứt lên từ giữa set 1. Kết quả, đại diện châu Á giành chiến thắng 25-16.

Thất bại ở set mở màn giúp các cô gái Thổ Nhĩ Kỳ bừng tỉnh. Set 2, họ tận dụng sự vượt trội về thể hình để thực hiện những pha tấn công đầy uy lực khiến Nhật Bản hoàn toàn bất lực. Kết quả, đại diện châu Âu giành chiến thắng 25-17.

Kịch bản set 3 không có nhiều khác biệt. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra áp đảo, đặc biệt là chuỗi ghi điểm liên tiếp ở giữa set để dẫn 21-11. Dù rất cố gắng, Nhật Bản vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 18-25.

Kịch tính diễn ra trong set 4 khi 2 đội giành giật quyết liệt từng điểm số. Thời điểm tỷ số là 25-25, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra bản lĩnh hơn khi ghi 2 điểm quyết định và khép lại set đấu với tỷ số 27-25.

Thắng 3-1 chung cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ ghi danh vào chung kết bóng chuyền nữ vô địch thế giới. Trong khi đó, Nhật Bản cũng ngẩng cao đầu rời giải sau hành trình vô cùng đáng nhớ.