Nóng nhất thể thao sáng 23/9: Federer thừa nhận Laver Cup ưu ái Alcaraz và Sinner

Federer thừa nhận Laver Cup ưu ái Alcaraz và Sinner

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Roger Federer thừa nhận ban tổ chức Laver Cup đã chọn mặt sân có phần thiên vị hơn cho Alcaraz và Sinner. Theo đó, mặt sân được sử dụng tại Laver Cup 2025 khiến bóng có tốc độ nảy khá chậm so với những mặt sân trong nhà khác. Điều đó sẽ tạo lợi thế hơn cho những tay vợt mạnh hơn như Sinner và Alcaraz.

McGregor thể hiện sự tự tin

Trong bài viết mới nhất đăng trên mạng xã hội, "Gã điên" Conor McGregor vừa đưa ra tuyên bố tràn đầy tự tin: "McGregor thắng knock-out, hiệp đầu tiên, UFC White House". Trước đó, võ sĩ người Ireland xác nhận sẽ tham dự sự kiện UFC White House diễn ra vào tháng 4/2026 và đối thủ là Michael Chandler.

Lộ diện đối thủ của Alcaraz tại Tokyo Open

Theo xác nhận từ ban tổ chức, Carlos Alcaraz sẽ tham dự Tokyo Open và đối thủ đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha là Sebastian Baez. Tay vợt người Argentina đang xếp hạng 41 thế giới. Nếu vượt qua Baez, Alcaraz sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Zizou Bergs và Alejandro Tabilo.

Feder Gorst bất ngờ bị loại sớm

Tại Giải vô địch thế giới môn Bi-a nội dung 10 bi, cơ thủ số 1 hiện tại – Feder Gorst – bất ngờ bị loại chỉ sau 2 trận. Sau khi để thua trận ra quân, tay cơ này tiếp tục thua trước Edwin Gamas trong trận đấu thuộc nhánh thua. Điểm đáng nói là Feder Gorst thắng set 1 nhưng lại để thua cả hai set sau, khi liên tục mắc lỗi trong những đường bi quan trọng.