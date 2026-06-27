Mỹ nhân bỏ tennis khiến nước Anh tiếc nuối, từng nghi bị đầu độc ở Wimbledon

Là chủ nhà của giải tennis Grand Slam duy nhất trên sân cỏ Wimbledon, nhưng kể từ khi Virginia Wade giành chức vô địch giải đấu này năm 1977 vẫn chưa xuất hiện tay vợt nữ nào đủ tài năng lên ngôi lần tiếp theo cho Vương quốc Anh.

Gabriella Taylor chia tay quần vợt để trở thành 1 họa sĩ

Khán giả Anh tiếp tục kiên nhẫn, chờ đợi những ngôi sao mới xuất hiện còn truyền thông nước nhà tiếc cho tài năng của Gabriella Taylor.

Taylor, cựu tay vợt Anh, từ bỏ sự nghiệp quần vợt để theo đuổi con đường nghệ thuật. Từng là 1 trong những tài năng trẻ triển vọng nhất, từng đối đầu cựu á quân Wimbledon, Eugenie Bouchard, Taylor lại giải nghệ theo đuổi con đường hội họa.

Cô gái sinh năm 1998 tại Southampton, Taylor chơi quần vợt từ nhỏ và chuyển đến Tây Ban Nha ở tuổi 13 để phát triển sự nghiệp. Dù ở Tây Ban Nha, Taylor vẫn về nước để thi đấu, giành chức vô địch trẻ quốc gia Anh dưới 14 tuổi năm 2012, sau đó lọt vào chung kết giải Orange Bowl danh giá, rồi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 16.

Taylor trở thành tâm điểm chú ý tại Wimbledon 2016 khi cô phải rút lui ở tứ kết do nhiễm khuẩn leptospirosis, loại vi khuẩn lây qua nước tiểu chuột. Cựu tay vợt phải vào phòng chăm sóc đặc biệt 4 ngày và phải tạm dừng thi đấu 1 tháng, cô khăng khăng cho rằng mình đã bị đầu độc. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết khả năng này là rất thấp và cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về việc thức ăn của cô bị nhiễm độc.

2 năm sau, Taylor đạt nhiều thành công ở các giải ITF và được triệu tập vào đội tuyển Fed Cup của Anh, nhận suất đặc cách thi đấu Wimbledon. Trong trận đấu chính thức duy nhất của cô tại Grand Slam, Taylor thắng 1 set trước Bouchard nhưng thua ở trận đấu kéo dài 3 set. Đó là đỉnh cao sự nghiệp của cô khi chỉ mới 20 tuổi. Vấn đề tâm lý và đại dịch COVID-19 đã dẫn đến quyết định giải nghệ sớm.

Taylor, cựu tay vợt số 162 thế giới, giành chiến thắng ở 6 trong số 12 trận chung kết đơn ITF và kiếm được 167.000 bảng Anh, bày tỏ sự cảm kích đối với Naomi Osaka vì đã nâng cao nhận thức về áp lực tâm lý trong quần vợt.

"Naomi thực sự đã đi tiên phong. Đó là môn thể thao cô đơn và nếu bạn không có môi trường đội nhóm phù hợp, đó là nơi rất khó khăn để tồn tại một mình", Taylor nói về khó khăn khi chơi tennis.

Taylor chia sẻ với BBC vào năm 2022: “Tôi vẫn tự hỏi làm sao mình lại bước vào con đường này và đạt được những thành tựu hiện tại. Tôi nghĩ rằng mình chỉ bắt đầu vẽ và làm vài tác phẩm. Nhưng rồi tôi nảy ra ý tưởng có thể bắt đầu kinh doanh từ đó, 1 phần lợi nhuận sẽ dành cho các tổ chức từ thiện”.

Mỗi lần Wimbledon diễn ra người ta lại nhắc về Taylor, tiếc cho 1 ngôi sao không thể cống hiến hết mình cho quần vợt nước Anh.

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