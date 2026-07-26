"Lời khuyên tai hại" của Djokovic: Nhà vua tạo ra "quái vật" Sinner & hại chính mình

Nếu có một giải thưởng dành cho "Hành động hào hiệp nhưng mang lại hậu quả cay đắng nhất" trong lịch sử thể thao, Novak Djokovic chắc chắn không có đối thủ. Bằng một vài lời góp ý chân tình trong phòng thay đồ vài năm trước, huyền thoại người Serbia đã vô tình kích hoạt chế độ "quái vật" của Jannik Sinner, người vừa trực tiếp đánh bại anh tại bán kết Wimbledon 2026.

2022, Djokovic trao cho Sinner lời khuyên thẳng thắn điều đó giúp tay vợt Ý tiến bộ vượt bậc, trở thành siêu sao

Bí mật trong phòng thay đồ Wimbledon

Mọi chuyện lùi lại mùa hè năm 2022. Tại thánh địa All England Club năm đó, Sinner khi ấy mới là một chàng trai 20 tuổi mặt búng ra sữa khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi dẫn trước Djokovic tới 2 set ở vòng tứ kết. Nhưng bản lĩnh của một "vị thần" đã giúp Nole lội ngược dòng ngoạn mục. Sinner thua cuộc, cay đắng nhưng tâm phục khẩu phục.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau trận đấu, huấn luyện viên của Sinner là Darren Cahill không đánh bạo bước vào phòng thay đồ của Djokovic để xin vài lời nhận xét.

Ở vị thế của một nhà vua đang thống trị quần vợt, Djokovic hoàn toàn có thể đưa ra vài lời xã giao vô thưởng vô phạt. Nhưng không, Nole chọn cách thẳng thắn đến mức tàn nhẫn. Anh vạch trần toàn bộ "gót chân Achilles" của chàng trai nước Ý: Đánh bóng bạt quá nhiều nên thiếu độ xoáy; tư duy quá thụ động, lười lên lưới và không dám áp đặt thế trận khi trả giao bóng.

Djokovic lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là nâng đỡ một tài năng trẻ. Anh đâu ngờ rằng, mình vừa trao cho một kẻ săn mồi tấm bản đồ kho báu.

Khi gã trai ngoan biến thành "kẻ hủy diệt"

Sinner không chỉ nghe, anh khắc cốt ghi tâm. Dưới sự nhào nặn của Darren Cahill, tay vợt người Ý lao vào phòng tập như một gã điên để sửa từng góc vợt, nâng từng độ xoáy của cú thuận tay. Anh học cách cắt bóng, bỏ nhỏ và biến những cú trả giao bóng của mình thành những lưỡi dao găm lao thẳng về phía đối thủ.

Để rồi, "quái vật" chính thức sổng chuồng. Sinner của hiện tại không còn là cậu bé dễ bắt nạt năm nào. Anh lầm lũi tiến lên, đánh bật mọi chướng ngại vật để chiếm chót vót ngôi vị Số 1 thế giới. Đáng sợ hơn, anh biến chính "người thầy bất đắc dĩ" Djokovic thành nạn nhân lớn nhất của mình. Cán cân đối đầu chính thức đổi chiều: Sinner thắng tới 6 trong 7 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai bên.

Đỉnh điểm của sự "trả ơn" đầy cay đắng này vừa diễn ra tại trận bán kết Wimbledon 2026. Sinner bóp nghẹt Djokovic với tỷ số 3-0 chóng vánh, biến nhà vua thành một cựu vương bất lực trong những bước chạy.

Ngồi trong bồn tắm đá trong một cuộc phỏng vấn hóm hỉnh vào giữa 7/2026 với nam diễn viên hài người Mỹ Kevin Hart, khi được hỏi về cậu học trò "bất đắc dĩ", Djokovic chỉ biết cười trừ đầy ngậm ngùi: "Tôi đã dốc hết gan ruột kể cho cậu ấy mọi bí mật mình nhận ra trên sân, từ điểm mạnh đến điểm yếu. Để rồi ba năm sau, năm nào cậu ấy cũng quay lại nện tôi không trượt phát nào ở chính Wimbledon. Chắc là tôi sai rồi, tôi cũng chẳng biết nữa!".

Đoạn video sau đó đã lập tức gây bão và trở thành chủ đề mổ xẻ cay đắng nhưng đầy thú vị của cộng đồng quần vợt toàn cầu.

Djokovic giờ không còn là đối thủ của Sinner

Buổi hoàng hôn của nhà vua và tương lai mới

Người ta gọi lời khuyên của Djokovic là "tai hại", bởi nếu không có nó, có thể Nole đã chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 25 để trở thành độc cô cầu bại. Lời khuyên ấy đã tạo ra một Sinner toàn diện đến mức không thể đánh bại, đẩy Djokovic vào cảnh khan hiếm danh hiệu và mới đây phải cay đắng thừa nhận rằng ngày anh gác vợt giải nghệ đã "đến gần hơn bao giờ hết".

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, đó mới chính là vẻ đẹp nguyên bản của thể thao. Djokovic không ích kỷ giấu bài để kéo dài vương triều của mình một cách nhàm chán. Anh chọn cách thúc đẩy thế hệ đàn em, chấp nhận đối đầu với phiên bản hoàn hảo nhất của họ. Triều đại của Nole đang lùi dần vào bóng tối của thời gian, nhưng di sản của anh thì vẫn sống sống động trong từng cú đánh sấm sét, từng tư duy chiến thuật đỉnh cao của vị tân vương Jannik Sinner.