Tin mới nhất bóng đá sáng 30/7: FIFA điều tra dàn sao TBN, Argentina ẩu đả ở chung kết World Cup

FIFA điều tra 4 sao TBN, Argentina xô xát ở CK World Cup

Mới đây, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định mở cuộc điều tra đối với các cá nhân liên quan tới vụ xô xát sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Cụ thể, những cái tên này bao gồm Gavi (Tây Ban Nha), Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada (Argentina) cùng Roberto Ayala - trợ lí HLV đội tuyển Argentina.

Bên cạnh đó, FIFA cũng thông báo sẽ mở một cuộc điều tra khác đối với Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) về các hành vi phân biệt đối xử như "hô hào cùng cử chỉ mang tính kỳ thị, trì hoãn trận đấu, không tuân thủ các quy định về an ninh và trận đấu, việc đội bóng và khán giả trưng bày những thông điệp không phù hợp, và việc khán giả ném đồ vật". Những hành động này diễn ra trong một số trận đấu có mặt "Vũ công Tango".

HLV Arteta muốn Arsenal "vươn lên đẳng cấp mới"

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ Arsenal, HLV Mikel Arteta khẳng định "Pháo thủ" sẽ phải nỗ lực đạt tới đẳng cấp cao hơn, sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước: "Đây phải là sự khởi đầu và đây phải là tiêu chuẩn. Sự xuất sắc phải là tiêu chuẩn của chúng ta và điều này phải thúc đẩy chúng ta hướng tới tương lai.

Cách chúng ta hành xử hàng ngày với quyết tâm và tham vọng ngày càng cao hơn bởi vì chúng ta đã chứng minh được rằng mình có khả năng. Giờ chúng ta phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng ở đẳng cấp này và chúng ta muốn phát triển, đưa câu lạc bộ bóng đá này lên một tầm cao mới".