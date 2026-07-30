Trực tiếp chuyển nhượng 30/7: Barca nhận tin dữ vụ Kroupi, “bom tấn” chính thức thất bại

Juventus chốt Kolo Muani, từ bỏ thương vụ Zirkzee

Theo Sky Italia, Juventus đã đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain để mượn tiền đạo Randal Kolo Muani kèm điều khoản mua đứt có điều kiện. Thương vụ sẽ được kích hoạt nếu đội bóng thành Turin giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Khi đó, Juventus sẽ trả 38 triệu euro cùng tối đa 12 triệu euro phụ phí. Kolo Muani cũng đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm nếu chuyển nhượng chính thức hoàn tất. Nguồn tin này cho biết Juventus gần như sẽ không tiếp tục theo đuổi Joshua Zirkzee của Manchester United sau khi đạt thỏa thuận với tuyển thủ Pháp.