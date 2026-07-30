Trực tiếp chuyển nhượng 30/7: Barca nhận tin dữ vụ Kroupi, “bom tấn” chính thức thất bại
Cập nhập các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 30/7.
Theo Sky Italia, Juventus đã đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain để mượn tiền đạo Randal Kolo Muani kèm điều khoản mua đứt có điều kiện. Thương vụ sẽ được kích hoạt nếu đội bóng thành Turin giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.
Khi đó, Juventus sẽ trả 38 triệu euro cùng tối đa 12 triệu euro phụ phí. Kolo Muani cũng đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm nếu chuyển nhượng chính thức hoàn tất. Nguồn tin này cho biết Juventus gần như sẽ không tiếp tục theo đuổi Joshua Zirkzee của Manchester United sau khi đạt thỏa thuận với tuyển thủ Pháp.
Tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi sẽ phải nghỉ thi đấu từ ba đến bốn tháng sau khi dính chấn thương bàn chân trong một buổi tập, theo Sky Sports. Chân sút 20 tuổi đã rời chuyến tập huấn tiền mùa giải của Bournemouth tại Áo để trở về Anh phẫu thuật.
Kroupi là cái tên nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, trong đó Barcelona là ông lớn thể hiện quyết tâm cao nhất. Dù vậy, chấn thương dài hạn cũng có thể khiến mọi đồn đoán về tương lai của anh tạm thời lắng xuống.
Theo tờ L'Equipe của Pháp, Al Hilal đang dành sự quan tâm cho tiền vệ cánh Luis Diaz của Bayern Munich. Đội bóng Saudi Pro League được cho là đã chuẩn bị đề nghị trị giá khoảng 70 triệu euro cho tuyển thủ Colombia.
Diaz, 29 tuổi, được cho là sẵn sàng rời Allianz Arena để tìm kiếm thử thách mới. Sau khi chiêu mộ Crysencio Summerville từ West Ham, Al Hilal xem Diaz là mục tiêu ưu tiên tiếp theo. Tuy nhiên, Bayern Munich không muốn chia tay cầu thủ này và vẫn hy vọng giữ chân anh trong mùa giải tới.
Juventus vẫn duy trì sự quan tâm tới tiền vệ tấn công Karim Alajbegovic của Bayer Leverkusen, theo Tuttosport. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký cầu thủ trẻ này.
Alajbegovic được đánh giá là một tài năng triển vọng và có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Juventus muốn đưa anh về để phục vụ kế hoạch trẻ hóa đội hình, nhưng Chelsea cũng được cho là đang theo sát tình hình. Cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng lớn có thể sẽ nóng lên trong những ngày tới.
Fenerbahce và Galatasaray đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ Rafael Leao từ AC Milan, theo nhà báo Gianluca Di Marzio. Đại diện của cầu thủ 27 tuổi dự kiến sẽ lần lượt làm việc với hai đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới.
Hai CLB được cho là đang cân nhắc phương án mượn Leao, nhưng Milan chỉ muốn bán đứt ngôi sao người Bồ Đào Nha. Leao còn hai năm hợp đồng tại San Siro. Tại World Cup, anh từng đóng góp 2 bàn thắng sau 5 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Liverpool đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ trung vệ Ezri Konsa của Aston Villa, theo TEAMtalk. HLV Andoni Iraola được cho là muốn bổ sung một trung vệ, trong bối cảnh hàng thủ Liverpool càng thiếu nhân sự sau khi Joe Gomez dính chấn thương chỉ vài phút sau khi vào sân ở trận giao hữu tiền mùa giải gặp Sunderland hôm thứ Bảy.
Konsa được đánh giá là phương án phù hợp khi có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải nếu cần. Arsenal cũng đang theo dõi cầu thủ này, trong khi Illia Zabarnyi của PSG là một lựa chọn khác trong danh sách Liverpool.
Vinicius Junior nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid sau kỳ chuyển nhượng mùa hè này, bất chấp sự quan tâm từ Arsenal. Đội bóng Hoàng gia...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/07/2026 00:49 AM (GMT+7)