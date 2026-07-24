Sinner vượt Federer & Nadal, thách thức kỷ lục ATP mọi thời đại của Djokovic

Sinner bứt phá mạnh mẽ, áp sát cột mốc lịch sử của Djokovic

Mùa giải 2026 đang chứng kiến phong độ gần như hoàn hảo của Jannik Sinner. Tay vợt người Italia đã giành chức vô địch Wimbledon cùng toàn bộ các danh hiệu Masters đã diễn ra trong năm, chỉ để thua vỏn vẹn ba trận trong bảy tháng đầu mùa và bỏ túi tổng cộng sáu danh hiệu.

Sinner áp sát cột mốc lịch sử của Djokovic

Sau chiến thắng tại Wimbledon, Sinner sở hữu 7.950 điểm trên bảng xếp hạng ATP Race 2026. Con số này giúp anh vượt thành tích của Roger Federer và Rafael Nadal ở cùng giai đoạn trong những mùa giải đỉnh cao, đồng thời chỉ còn kém 1.730 điểm so với 9.680 điểm mà Novak Djokovic có được sau Wimbledon năm 2015.

Mùa giải 2015 của Djokovic vẫn được xem là chuẩn mực của sự thống trị trong quần vợt nam. Sau khi vô địch Australian Open và Wimbledon, đồng thời vào chung kết Roland Garros, tay vợt Serbia tích lũy 9.680 điểm ở cùng thời điểm trước khi khép lại năm với kỷ lục 16.780 điểm ATP thành tích cao nhất lịch sử.

Cơ hội xô đổ kỷ lục ATP mọi thời đại

Trước mắt Sinner vẫn còn Canadian Open, Cincinnati Open và US Open, cùng các giải đấu cuối mùa. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn có cơ hội san lấp khoảng cách 8.830 điểm để vượt qua cột mốc 16.780 điểm mà Djokovic lập nên vào cuối mùa giải 2015.

Lợi thế dành cho Sinner là anh thường thi đấu rất bùng nổ trong giai đoạn nửa sau mùa giải. Tay vợt người Italia đã vô địch US Open và vào chung kết giải đấu này trong hai mùa gần nhất, đồng thời cũng chinh phục hầu hết các giải Masters diễn ra sau Wimbledon, ngoại trừ Canadian Open.

Ngôi sao người Italy đang hướng tới mục tiêu không chỉ vượt qua những cột mốc của Roger Federer, Rafael Nadal hay Andy Murray, mà còn có cơ hội xô đổ kỷ lục 16.780 điểm ATP của Novak Djokovic để thiết lập chuẩn mực mới cho một mùa giải vĩ đại trên ATP Tour.