Pickleball yêu say đắm rồi "nghiện" khó bỏ: Đam mê hay nỗi ám ảnh?

Pickleball là bộ môn thể thao đang gây "sốt" trên toàn cầu và đặc biệt lan rộng mạnh mẽ tại Việt Nam. Người chơi trải qua cảm giác như "nghiện", bỏ thì tiếc, yêu thì khổ. Tại Hà Nội, chị T.L.C, 29 tuổi, từ một người lười vận động bỗng trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt khi chơi pickleball mỗi ngày: “Tôi chơi hai tháng nay, ngày nào cũng ra sân, cảm giác vừa vận động vừa vui vẻ với bạn bè khiến tôi nghiện”.

Pickleball là môn chơi thu hút cả nam lẫn nữ ở mọi lứa tuổi thi đấu

Trước đó, anh Trần Minh Tuấn, 28 tuổi, từng nghỉ việc để dồn sức chơi và mở lớp huấn luyện pickleball, cho thấy sự mê đắm sâu sắc không chỉ vui chơi mà còn muốn truyền cảm hứng cộng đồng.

Bắt nguồn từ Mỹ, pickleball phát triển như vũ bão với nhiều người ở mọi độ tuổi yêu thích bởi cách chơi đơn giản nhưng đầy chiều sâu chiến thuật. Đây là môn thể thao được đánh giá phát triển nhanh nhất ở Mỹ và hiện đã lan ra khắp thế giới, trong đó có Việt Nam với các cộng đồng pickleball sôi động tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.... Môn chơi là nơi để vận động mà còn giúp người chơi giao lưu kết bạn, tạo nên cộng đồng lớn, là sự kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe, giải trí và xã hội hóa.

🧠 Hiện tượng "nghiện" pickleball, vì sao khó rời bỏ?

Mặc dù không phải nghiện theo nghĩa y học, pickleball kích thích cảm giác muốn chơi liên tục nhờ nhiều yếu tố. Đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu cạnh tranh và phát triển kỹ năng qua các trận đấu hấp dẫn. Tiếp theo là lợi ích sức khỏe, pickleball giúp cải thiện tim phổi, tăng cường cơ bắp, cân bằng và sự phối hợp tay mắt. Cuối cùng là khía cạnh xã hội, pickleball mang lại sự kết nối, giúp cải thiện tinh thần và giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, có thể nhận biết dấu hiệu "nghiện" khi người chơi dành quá nhiều thời gian ra sân, bỏ bê công việc và các mối quan hệ, thậm chí chịu rủi ro chấn thương nhưng vẫn không thể dừng lại. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ họ chơi pickleball mỗi ngày, lên kế hoạch sinh hoạt quanh lịch đấu và đôi khi bị ảnh hưởng sức khỏe do chơi quá mức.

Một người chơi sốc khi phát hiện cơ thể bị sụt cân và thiếu sức sống chỉ sau vài tháng chơi liên tục. Câu chuyện trong gia đình cũng không ít, như trường hợp một phụ nữ ở Việt Nam cảm thấy mệt mỏi vì người chồng "nghiện" pickleball, vợ phải gánh vác công việc và gia đình.

Trên trường quốc tế, nữ VĐV pickleball tại một sự kiện ở Anh gọi đây là môn thể thao “gây nghiện nhất” mà cô từng chơi, với sự đam mê khiến cô tham gia hàng loạt giải đấu chuyên nghiệp sau vài năm tham gia. Ở Mỹ, chương trình do tổ chức Southern Pickleball Coalition vận hành, dành cho các cựu chiến binh, sử dụng bộ môn này như một hình thức phục hồi và kết nối cộng đồng. Một cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến, Augie Costanzo chia sẻ rằng pickleball khiến anh muốn ra khỏi giường, giữ động lực vận động và giao lưu với mọi người.

Bên cạnh đó pickleball còn khiến nhiều người chọn vì có thể giảm cân. Đó là trường hợp về Glenn Westman ở Mỹ. Anh đã giảm 46 pound (khoảng 21 kg) trong vòng 4 tháng nhờ chơi pickleball đều đặn. Glenn cho biết sau khi bắt đầu luyện tập pickleball, không chỉ cân nặng giảm mà anh còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, tái tạo động lực sống. Đây vừa là phương pháp vận động phù hợp cho người trung niên, lại vừa mang tính cộng đồng cao, giúp anh duy trì thói quen sức khỏe lâu dài.

Chơi pickleball có thể "nghiện" lúc nào không hay

⚖️ Đam mê hay gánh nặng?

Pickleball đem lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ tim mạch, cải thiện sự phối hợp và sự cân bằng, đồng thời nâng cao sức khỏe tinh thần qua việc giao lưu và giảm stress. Tuy nhiên, khi chơi quá đà, pickleball cũng có thể trở thành áp lực lớn khiến người chơi phải đối mặt với chấn thương cơ, khớp và thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Để có trải nghiệm bền vững, người chơi cần ý thức cân bằng giữa niềm đam mê và trách nhiệm trong công việc, gia đình và sức khỏe cá nhân. Nhiều câu chuyện chia sẻ từ các cộng đồng mạng kêu gọi chơi pickleball có kiểm soát, tránh "nghiện" dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực.

Ngoài các rủi ro sức khỏe do chơi quá đà, pickleball còn có thể trở thành "gánh nặng" về kinh tế cho người chơi đam mê. Để theo đuổi bộ môn này thường xuyên, người chơi phải đầu tư vào mua sắm dụng cụ như vợt chuyên dụng, bóng, giày, quần áo thể thao chất lượng tốt và các phụ kiện bảo hộ khớp gối, cổ tay.... Ngoài ra, việc thuê sân chơi, đặc biệt ở các thành phố lớn, cũng là khoản chi phí đáng kể, người chơi thường phải trả tiền sân theo giờ, dẫn tới tổng chi phí hàng tháng cao hơn nhiều so với chơi các môn thể thao phổ thông khác.

Bên cạnh đó, nếu tham gia các giải đấu hoặc lớp huấn luyện, phí đăng ký giải, học phí nâng cao kỹ thuật cũng là những chi phí phụ phát sinh. Người chơi nghiện pickleball có thể chi rất nhiều tiền cho việc đổi vợt mới (từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một cây vợt), tham gia nhiều buổi tập, thuê sân riêng hoặc du lịch thể thao theo các giải lớn.

Giống như mọi niềm đam mê, người chơi cần biết điều tiết và chơi có kiểm soát để giữ được sự cân bằng cuộc sống và sức khỏe. Pickleball giống như nơi thể hiện cuộc sống năng động, tinh thần kết nối xã hội và niềm vui bất tận. Hãy chơi pickleball như một tình yêu say đắm nhưng cũng bằng sự tỉnh táo, để đam mê không trở thành gánh nặng mà luôn là nguồn sức sống tích cực trong đời.