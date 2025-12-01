Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid lại hòa, lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu từ Barca

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Real Madrid lại bị cầm hòa và bỏ lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu từ tay Barcelona nhưng vẫn đẩy Villarreal xuống thứ ba.

  

Villarreal tạm chiếm Top 2

La Liga 2025/26 chứng kiến cuộc đua tranh nảy lửa ở nửa trên của bảng xếp hạng. Thi đấu sớm nhất là Villarreal, đội có cơ hội tạm thời vươn lên thứ hai nếu như vượt qua Real Sociedad trên sân khách. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng "Tàu ngầm vàng" đã làm được.

Villarreal tạm chiếm Top 2 sau trận đấu sớm trong ngày chủ nhật (30/11)&nbsp;

Villarreal tạm chiếm Top 2 sau trận đấu sớm trong ngày chủ nhật (30/11) 

Villarreal dẫn trước 1-0 sau khi 45 phút đầu tiên nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt tới từ Real Sociedad. Chủ nhà có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 87 nhưng đội khách vẫn tìm được bàn ấn định tỉ số ở phút 90+5.

Thắng kịch tính 3-2, thầy trò HLV Marcelino có được 32 điểm/14 vòng và tạm thời giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm và bằng hiệu số so Real Madrid nhưng ghi bàn nhiều hơn (29 bàn và 28 bàn). Tuy nhiên, "Kền kền trắng" vẫn còn một trận chưa đá.

Tiếp theo là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng tới từ Andalusia, Sevilla và Real Betis. Đội khách thiếu vắng 3 trụ cột quan trọng là Antony, Isco và Amrabat. Tuy nhiên, họ đã chơi rất kiên cường. Mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng Betis mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Fornals và Altimira lần lượt ghi bàn giúp Betis vượt lên dẫn trước 2-0. Mọi chuyện lại càng khó hơn cho chủ nhà sau khi Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với chiến thắng này, Real Betis có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 24 điểm/14 vòng. Trong khi đó, Sevilla tiếp tục "ngụp lặn" ở nửa sau của bảng xếp hạng.

Real Madrid thi đấu thất vọng, lỡ mất ngôi đầu

Trong trận đấu muộn nhất diễn ra trong ngày chủ nhật (30/11, giờ địa phương), Real Madrid đã gây thất vọng lớn khi bị đội xếp thứ 18 là Girona cầm hòa 1-1. Thậm chí, thầy trò Xabi Alonso còn bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một và chỉ có được bàn gỡ hòa từ chấm 11m.  

Real Madrid thi đấu thất vọng trước Girona

Real Madrid thi đấu thất vọng trước Girona

Thi đấu không tốt, Real Madrid bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu. Sau 14 vòng, "Kền kền trắng" mới chỉ có được 33 điểm, ít hơn 1 điểm so với Barcelona và nhiều hơn 1 điểm so với Villarreal nên chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Mặc dù vẫn giữ được chuỗi bất bại tại La Liga nhưng phong độ của Real Madrid thực sự đáng báo động bởi đây là trận hòa thứ ba liên tiếp của họ. Từ vị thế chắc chắn ngôi đầu, đội chủ sân Bernabeu giờ đây lại rơi vào cảnh phải rượt đuổi với Barcelona.

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 14

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid lại hòa, lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu từ Barca - 3

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Video bóng đá Sevilla - Real Betis: Hiệp 2 định đoạt, sự cố khó ngờ (La Liga)
Video bóng đá Sevilla - Real Betis: Hiệp 2 định đoạt, sự cố khó ngờ (La Liga)

(Vòng 14 La Liga) Real Betis giải quyết Sevilla trong hiệp hai, hiệp đấu chứng kiến những sự cố bất ngờ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 04:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN