Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid lại hòa, lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu từ Barca

La Liga 2025/26 chứng kiến cuộc đua tranh nảy lửa ở nửa trên của bảng xếp hạng. Thi đấu sớm nhất là Villarreal, đội có cơ hội tạm thời vươn lên thứ hai nếu như vượt qua Real Sociedad trên sân khách. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng "Tàu ngầm vàng" đã làm được.

Villarreal tạm chiếm Top 2 sau trận đấu sớm trong ngày chủ nhật (30/11)

Villarreal dẫn trước 1-0 sau khi 45 phút đầu tiên nhưng họ vấp phải sự chống trả quyết liệt tới từ Real Sociedad. Chủ nhà có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 87 nhưng đội khách vẫn tìm được bàn ấn định tỉ số ở phút 90+5.

Thắng kịch tính 3-2, thầy trò HLV Marcelino có được 32 điểm/14 vòng và tạm thời giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm và bằng hiệu số so Real Madrid nhưng ghi bàn nhiều hơn (29 bàn và 28 bàn). Tuy nhiên, "Kền kền trắng" vẫn còn một trận chưa đá.

Tiếp theo là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng tới từ Andalusia, Sevilla và Real Betis. Đội khách thiếu vắng 3 trụ cột quan trọng là Antony, Isco và Amrabat. Tuy nhiên, họ đã chơi rất kiên cường. Mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng Betis mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Fornals và Altimira lần lượt ghi bàn giúp Betis vượt lên dẫn trước 2-0. Mọi chuyện lại càng khó hơn cho chủ nhà sau khi Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với chiến thắng này, Real Betis có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 24 điểm/14 vòng. Trong khi đó, Sevilla tiếp tục "ngụp lặn" ở nửa sau của bảng xếp hạng.

Real Madrid thi đấu thất vọng, lỡ mất ngôi đầu

Trong trận đấu muộn nhất diễn ra trong ngày chủ nhật (30/11, giờ địa phương), Real Madrid đã gây thất vọng lớn khi bị đội xếp thứ 18 là Girona cầm hòa 1-1. Thậm chí, thầy trò Xabi Alonso còn bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một và chỉ có được bàn gỡ hòa từ chấm 11m.

Real Madrid thi đấu thất vọng trước Girona

Thi đấu không tốt, Real Madrid bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu. Sau 14 vòng, "Kền kền trắng" mới chỉ có được 33 điểm, ít hơn 1 điểm so với Barcelona và nhiều hơn 1 điểm so với Villarreal nên chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Mặc dù vẫn giữ được chuỗi bất bại tại La Liga nhưng phong độ của Real Madrid thực sự đáng báo động bởi đây là trận hòa thứ ba liên tiếp của họ. Từ vị thế chắc chắn ngôi đầu, đội chủ sân Bernabeu giờ đây lại rơi vào cảnh phải rượt đuổi với Barcelona.

Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 14