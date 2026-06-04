Dàn mỹ nhân tỏa sáng ở bóng chuyền thế giới, Trung Quốc & Thái Lan thua trắng

Ngày thi đấu mở màn (3/6) của giải bóng chuyền đẳng cấp thế giới VNL 2026 đã chứng kiến những cơn địa chấn thực sự. Các đại diện châu Á trải qua ngày ra quân "ác mộng", các sân đấu tại Trung Quốc, Brazil và Canada lại được đốt cháy bởi màn trình diễn rực lửa của dàn hoa khôi bóng chuyền thế giới.

Trung Quốc (áo xanh) thua 0-3 trận ra quân trên sân nhà

Địa chấn châu Á: Trung Quốc, Thái Lan đồng loạt "thua trắng"

Bất ngờ lớn nhất ngay trong ngày khai mạc diễn ra tại bảng 3 (Nam Kinh, Trung Quốc). Dù sở hữu lợi thế sân nhà, đội tuyển Trung Quốc đã phải nhận gáo nước lạnh khi để thua sốc 0-3 trước Cộng hòa Séc.

Michaela Mlejnkova, nàng đội trưởng xinh đẹp của tuyển Séc sắm vai "sát thủ" hủy diệt hàng thủ Trung Quốc. Với 18 điểm ghi được (hiệu suất tấn công 32.65%), cô cùng đối chuyền Monika Brancuska (17 điểm) đã dập tắt mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Bên phía Trung Quốc, điểm sáng duy nhất thuộc về Xin Tang (18 điểm), trong khi đội trưởng Gong Xiangyu sa sút phong độ và chỉ ghi được vỏn vẹn 6 điểm.

Nhìn sang đội tuyển Thái Lan, kịch bản trắng tay cũng lặp lại trước nhà đương kim vô địch thế giới Serbia.

Thái Lan cũng nhận trận thua 0-3

Đại diện Đông Nam Á đã chơi đầy kiên cường, thậm chí có cơ hội giành set-point ở set 1 nhưng lại đánh mất thế trận ở những khoảnh khắc quyết định và chấp nhận thua 0-3 (24-26, 22-25, 19-25).

Bộ ba Papatchaya, Sasipaporn và Pimpichaya nỗ lực ghi mỗi người 7 điểm nhưng không thể ngăn cản "cơn lốc" mang tên Aleksandra Uzelac bên phía Serbia, người đã rực sáng với 17 điểm.

Đêm hội nhan sắc: Khi các "mỹ nhân" làm chủ cuộc chơi

Trái ngược với nỗi buồn châu Á, người hâm mộ toàn cầu đã được mãn nhãn với những trận cầu kịch tính, nơi các ngôi sao không chỉ sở hữu vẻ ngoài thu hút mà còn có đẳng cấp chuyên môn thượng thừa.

Julia Bergmann gánh team, Brazil bắn hạ Hà Lan. Tại chảo lửa Brasilia, "bông hồng" Julia Bergmann đã có màn trình diễn điểm 10 khi ghi tới 24 điểm (21 điểm tấn công, 2 block, 1 ace), giúp chủ nhà Brazil đánh bại Hà Lan 3-1. Sự hỗ trợ đắc lực từ Tainara (21 điểm) và Julia Kudiess (20 điểm) đã tạo nên một ngày hội thực sự cho các cổ động viên đội bóng Samba.

Hot girl Erkek cứu rỗi Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đại chiến 5 set nghẹt thở giữa Thổ Nhĩ Kỳ và CH Dominica đã khép lại với chiến thắng 3-2 nghẹt thở nghiêng về các nhà cựu vô địch VNL. Chủ công xinh đẹp Erkek hóa thân thành hung thần trên lưới khi nã vào sân đối phương 21 điểm tấn công, giúp Thổ Nhĩ Kỳ lội ngược dòng ngoạn mục sau khi để thua chóng vánh ở set 1.

"Khủng long" Antropova giúp Ý dạo chơi. Chân dài 2m02 Ekaterina Antropova tiếp tục chứng minh tại sao cô là một trong những đối chuyền đáng xem nhất hiện tại. Với 14 điểm ghi được (bao gồm 2 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp), cô đã giúp đội tuyển Ý dễ dàng đè bẹp Bulgaria với tỷ số 3-0.

Điểm sáng châu Á gọi tên Yoshino Sato. Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á ca khúc khải hoàn trong ngày ra quân bằng màn lội ngược dòng 3-1 trước tuyển Pháp. Người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc phải ngả mũ trước "hoa khôi" Yoshino Sato. Sau set 1 chệch choạc, Sato đã bùng nổ mạnh mẽ, ghi tổng cộng 18 điểm để cùng Ishikawa và Wada mang về chiến thắng cho đội bóng tới từ xứ hoa anh đào.

Kết thúc ngày 1 VNL 2026, Mỹ đánh bại Ukraine 3-0 để chiếm ngôi đầu bảng, bám sát ngay phía sau là Ý, CH Séc và Serbia với cùng 3 điểm tuyệt đối nhờ các chiến thắng trắng trước Bulgaria, Trung Quốc và Thái Lan. Nhật Bản đứng thứ 5 sau trận thắng Pháp 3-1, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan lần lượt xếp hạng 6 và 7 khi chật vật kiếm 2 điểm từ các chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước CH Dominica và Bỉ.